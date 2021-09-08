فيصل البدري: معنوياتنا عالية بعد الفوز على أنغولا.. وعازمون على تحقيق الأفضل

لاعب المنتخب الوطني فيصل البدري. (حساب اللاعب على فيسبوك)

علَّق صانع ألعاب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، فيصل البدري، على الفوز على منتخب أنغولا، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بين المنتخبين، أمس الثلاثاء، على أرضية ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «قطر 2022».

وقال فيصل البدري في تصريحات عقب المباراة: «لقد نجحنا في الظفر بثلاث نقاط أمام منتخب أفريقي قوي في الجولة الثانية، ومعنوياتنا عالية، وعازمون على تحقيق نتيجة طيبة في المباريات المقبلة».

وأضاف فيصل البدري: «لقد كانت البداية جيدة في الجولتين الأولى والثانية ونجحنا في رسم الفرحة والبهجة لجماهيرنا بعد فترة غياب عن الانتصارات».

المنتخب الليبي بعد فوزه الثاني أصبح رصيده 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ويأتي في المركز الثاني المنتخب المصري برصيد 4 نقاط ثم الغابون في المركز الثالث برصيد نقطة وأخيرًا أنغولا دون نقاط.