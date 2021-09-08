طائرة الهدى تعبر الأهلي طرابلس وتتصدر نهائيات ليبيا تحت 14 عاما

أبطال منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)

حقق فريق الهدى، أمس الثلاثاء، فوزه الثاني في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14عامًا، التي تتواصل بمدينة مصراتة، وجاء على حساب الأهلي طرابلس، بنتيجة شوطين دون رد كانت نتائجهما (25/ 18، 25/ 20)، أدار المباراة الحكمان حسين الغيراني، وخالد النافوري، وتُوِج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب الهدى مصعب ناصر.

وفي بقية نتائج الأمس فاز الهلال على السويحلي بشوطين لشوط واحد كانت نتائجها، تقدم الهلال بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين (25/ 23)، والشوط الثاني للسويحلي (25/ 18) والشوط الثالث حسمه الهلال لصالحه بفارق كبير من النقاط (15/ 6)، وتُوِج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب الهلال عبدالمعين نجم، أدار المباراة الحكمان علي أشتيوي، وشعبان بن عروس.

أيضًا فاز الأخضر على الجزيرة بنتيجة شوطين مقابل شوط كانت نتائجها، تقدم الجزيرة بنتيجة الشوط الأول (25/ 19) والشوطان الثاني والثالث كان التفوق فيهما للأخضر (25/ 19، 15/ 10).



الترتيب بعد الجولة الثانية

الصدارة للهدى برصيد 5 نقاط، وأقرب الملاحقين السويحلي 4 نقاط والأهلي طرابلس 3 نقاط، والهلال 3 نقاط، والأخضر نقطتان والجزيرة نقطة واحدة.

مباريات اليوم الأربعاء

يتجدّد الموعد مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع السويحلي والأهلي طرابلس، ويعقبها مباراة الهلال والجزيرة، وثالث المباريات ستجمع الهدى مع الأخضر.