عزاقة وأبورقيقة أحدث صفقات الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 سبتمبر 2021, 05:43 مساء
أحمد عزاقة. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي الأهلي بنغازي مع حارس المنتخب الوطني الدولي أحمد عزاقة حتى العام 2023 قادمًا من نادي المدينة في صفقة انتقال حر.

كما تعاقدت الإدارة مع مهاجم نادي أبوسليم جمعة أبورقيقة لمدة ثلاث سنوات،  بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

وكانت إدارة نادي الأهلي بنغازي تعاقدت مع المهاجم الدولي أكرم الزوي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، كما تعاقدت مع اللاعب مهند أبوعجيلة لاعب فريق النصر.

وجدَّدت إدارة نادي الأهلي بنغازي عقود عدد من اللاعبين من بينهم محمد العكشي وجبريل مرسال.

أحمد عزاقة. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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