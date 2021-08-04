رسالة مؤثرة من «القليب» في وداع جماهير «السويحلي»

نور الدين القليب. (إنترنت)

أعلن اللاعب الدولي الليبي، نور الدين القليب، نهاية مشواره مع ناديه السويحلي، وانضمامه لفريق جديد في الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

ونشر نور الدين القليب مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لملخص لمساته بمباراة السويحلي والاتحاد.

وقال «القليب»: «أحببت الكرة منذ الصغر؛ فكانت بدايتي مع مدرسة السويحلي للناشئين، ومنها النجم الريفي مع البراعم، وحان الرجوع في ذلك الوقت لنادي السويحلي في فئة الآمال».

وأضاف القليب: «كلي طموح أن أواصل مسيرة النجاح وأصل إلى حلمي بأن أكون لاعبًا ناجحًا ومثابرًا، وهذا لن يحدث إلا بالاجتهاد، والاحتراف هو الطموح الأكبر».

وتابع القليب: «نادي السويحلي البوابة التي أستطيع بها الوصول إلى هدفي وهو البروز والنجاح، ومن ثم الاحتراف، وبفضل الله وتوفيقه تم، نادي السويحلي الذي ترعرعت فيه، وكان الطريق التي بها أكمل طريقي إلى النجاح».

وواصل: «اللهم توفيقك فما هو قادم وبارك لي في عملي وأشكر كل من قدم لي يد العون سواءً بتدريب أو بكلمة طيبة، نادي السويحلي كان له الفضل، بعد الله، في الاتجاه نحو المرحلة الجديدة».