بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 29 يوليو 2021, 04:44 مساء
فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

قرر الجهاز الفني لنادي الأهلي طرابلس، التوجه إلى مدينة بنغازي، مساء اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الأخضر يوم الأحد المقل.

ويواجه الأهلي طرابلس نظيره فريق الأخضر، مساء الأحد، على ملعب بنينا، ضمن المربع الذهبي بالدوري، والتي ستكون الثالثة رسمياً بين الفريقين في مرحلة التتويج.

وسبق أن التقى الفريقان لأول مرة في مرحلة التتويج باللقب لأول مرة في الموسم الرياضي 2005 – 2006، في الدور السداسي، وحينها تفوق الأهلي بطرابلس ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف.

وعاد الأهلي طرابلس ليتفوق في مباراة الإياب الثانية، بهدف لصفر، أحرزه مهاجمه أسامة الفزاني، وتُوج بلقب ذلك الموسم فريق الاتحاد، وحل الأهلي طرابلس وصيفاً، والأخضر ثالثاً.

ومن المتوقع أن يتم استقبال الفريق استقبال حافلا من قبل مشجعي فريق الأهلي ومشجعي أندية النصر والهلال وبعض الشخصيات الرياضية والأمنية بمدينة بنغازي.

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