رسميا: اكتمال عقد الدور الرباعي.. وتحديد الراحلين عن الدوري الليبي الممتاز

مباراة الأهلي طرابلس ورفيق في الدوري الليبي الممتاز. (المركز الإعلامي)

أُقيمت اليوم الإثنين، خمس مباريات من الجولة الأخيرة للموسم الرياضي (2020-2021) لكرة القدم لفرق الدوري الليبي الممتاز.

مباريات اليوم أوضحت بصورة رسمية فرق الدور الرباعي، والفرق الراحلة إلى دوري الدرجة الثانية.

في ملعب درنة حقق فريق «الأخضر» فوزًا مهمًا أهله إلى الدور الرباعي، عندما فاز على فريق «دارنس» بنتيجة هدفين دون مقابل، ليصل «الأخضر» إلى النقطة 54 ودارنس احتفظ في ختام الموسم برصيد 21 نقطة.

وفي ملعب شهداء بنينا فاز «الهلال» على نظيره «التحدي» بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل الهدف الأول مصطفى التاجوري والثاني أنس القصيبات، (هدف عكسي)، وأنس المصراتي، بينما سجل هدف «التحدي» ونيس بن دردف.

وفي ملعب شهداء عبد الجليل بجنزور اتسم الحظ لفريق «الشط» بالبقاء ضمن فرق الدوري الممتاز بعد فوزه على فريق «المدينة» بهدف دون مقابل سجله لاعبه أنس حمدي مع بداية الشوط الأول.

بهذه النتيجة وصل «الشط» إلى النقطة 22، ليبقى ضمن فرق الدوري الممتاز، أما فريق «المدينة» فاختتم هذا الموسم برصيد 25 نقطة.

وفي ملعب طرابلس فاز فريق «الأهلي طرابلس» على فريق «رفيق» بنتيجة هدفين نظفين، الهدف الأول جاء برأسية أنيس السلتو، والهدف الثاني سجله صالح الطاهر قبل نهاية مجريات الشوط الثاني، الذي أضاع فيه لاعب فريق «الأهلي طرابلس» علي أبوعرقوب ركلة جزاء.

بهذه النتيجة هبط فريق «رفيق» إلى دوري الدرجة الثانية برصيد 21 نقطة، أما «الأهلي طرابلس» فوصل إلى النقطة 49 وصيفًا للمجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية على ملعب شهداء بنينا، التقى «الأهلي بنغازي» مع «خليج سرت»، وانتهت هذه المباراة بفوز الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف «خليج سرت» علاء الفوني في الدقيقة 5، وياسين الشيخ قبل نهاية الشوط الأول، وفي الوقت الضائع أضاف محترف فريق «خليج سرت» لويس جيرو الهدف الثالث، بينما سجل هدف «الأهلي بنغازي» الوحيد اللاعب جبرايل مرسال في الدقيقة العاشرة. وفي هذه المباراة أضاع فريق «الأهلي بنغازي» ركلتي جزاء عن طريق عبد الله العرفي، وسفيان بن عمران.

ترتيب المجموعة الأولى جاء «الأخضر» في المركز الأول برصيد 54 نقطة، و«الأهلي بنغازي» ثانيًا برصيد 53.

وبعد اختتام مباريات اليوم وضحت رؤية فرق الدور الرباعي، حيث تأهل عن المجموعة الأولى «الأخضر» و«الأهلي بنغازي»، وعن المجموعة الثانية فريق «الاتحاد» في الترتيب الأول و«الأهلي طرابلس» ثانيًا.

كما اتضحت بعد مباريات اليوم رسميًا أسماء الفرق التي هبطت إلى دوري الدرجة الثانية، وهي «الأنوار» و«نجوم أجدابيا» من المجموعة الأولى، و«الوحدة» و«رفيق» من المجموعة الثانية.

وجاءت مباريات الدور الرباعي كالتالي:

«الأهلي طرابلس» يلتقي «الأخضر» في ملعب شهداء بنينا، و«الاتحاد» يلتقي «الأهلي بنغازي» في ملعب مصراتة، على أن تقام المباراة النهائية في ملعب سرت.