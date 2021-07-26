67 رباعا في بطولة الغربية للأثقال

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (أرشيفية : إنترنت)

تشهد قاعة 17 فبراير الأربعاء والخميس المقبلين، انطلاق بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال للناشئين والكبار، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي لرفع الأثقال طرابلس.

ويشارك في البطولة 67 رباعا يمثلون أندية السويحلي ولاتحاد العسكري والشرطة والظهره وسعاية ابديري والوداد وأبوسليم.

وعلمت بوابة الوسط، أن الاجتماع الفني للبطولة عقد، صباح اليوم، برئاسة رئيس الاتحاد الفرعي للأثقال طرابلس عصام هرماش، وبحضور مندوبي الأندية المشاركة، وتمت مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالبطولة، وتم الاتفاق على إجراء عملية الميزان للرباعين، الأربعاء المقبل، بقاعة 17 فبراير بمدينة طرابلس وبداية من العاشرة والنصف صباحا.