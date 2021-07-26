67 رباعا في بطولة الغربية للأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 26 يوليو 2021, 03:47 مساء
جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (أرشيفية : إنترنت)

تشهد قاعة 17 فبراير الأربعاء والخميس المقبلين، انطلاق بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال للناشئين والكبار، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي لرفع الأثقال طرابلس.

ويشارك في البطولة 67 رباعا يمثلون أندية السويحلي ولاتحاد العسكري والشرطة والظهره وسعاية ابديري والوداد وأبوسليم. 

وعلمت بوابة الوسط، أن الاجتماع الفني للبطولة عقد، صباح اليوم، برئاسة رئيس الاتحاد الفرعي للأثقال طرابلس عصام هرماش، وبحضور مندوبي الأندية المشاركة، وتمت مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالبطولة، وتم الاتفاق على إجراء عملية الميزان للرباعين، الأربعاء المقبل، بقاعة 17 فبراير بمدينة طرابلس وبداية من العاشرة والنصف صباحا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عدي حسونة.. ثاني ليبي يغادر أولمبياد طوكيو 2020
رياضة محلية
اليوم.. 5 مباريات في الجولة الأخيرة للدوري الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
الغنوشي يعتصم أمام البرلمان التونسي
دولى
تونس: عربات الجيش تطوق مبنى البرلمان بعد إعلان تجميد أنشطته
دولى
الغنوشي يتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور
دولى
الفيضانات تغمر شوارع لندن مع توالي العواصف (فيديو)
دولى
سينمائيات: أولا أسئلة السينما في ليبيا
ثقافة وفن
الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»
ليبيا
معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
اجتماع في روما بحضور عقيلة والسايح غدا لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يقلل فيروس كورونا مستوى ذكاء البشر؟