هبوط نجوم أجدابيا والأنوار والوحدة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية

لاعبو فريق الأنوار خلال إحدى المباريات السابقة. (صفحة الفريق من موقع فيسبوك)

أقيمت الخميس 5 مباريات ضمن الاسبوع الحادي والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم، وانتهت بهبوط فريقي الأنوار ونجوم أجدابيا من المجموعة الأولى، وكذلك فريق الوحدة إلى الدرجة الثانية.

في ملعب أجدابيا التقى التعاون وضيفه فريق أهلي بنغازي وانتهت المباراة بفوز التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أهلي بنغازي كان المبادر بالتسجيل عن طريق ابوبكر بوعقيلة بتسديده من خارج منطقة الجزاء وعدل للتعاون اللاعب فرج عبد الحفيظ، فيما سجل هدف الفوز للتعاون اللاعب الشامخ العبيدي.

هذه النتيجة تؤشر على بقاء التعاون في الدوري الموسم المقبل بعد أن أصبح رصيده 16 نقطة؛ فيما يتصدر أهلي بنغازي المجموعة برصيد 53 نقطة.

نتائج مباريات ملعبي شحات وشهداء بنينا

وفي ملعب شحات، أقيمت مباراة الصداقة وضيفه فريق درانس وانتهت المباراة بفوز الصداقة بهدف نظيف سجله إبراهيم العبيدي في الدقيقة 85 ليرفع رصيده إلى النقطة 20، ويتجمد رصيد درانس عند 21 نقطة.

أما ملعب شهداء بنينا، فقد شهد مباراة الانوار وشباب الجبل وانتهت بفوز الأنوار بأربعة اهداف مقابل هدفين، إلا أنه مع فوز التعاون أصبح فريق الأنوار رسميا من المغادرين لمسابقة الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية إذ بات رصيده 10 نقاط فقط، في حين رصيد شباب الجبل 19 نقطة.

في ملعب طرابلس اقيمت مباراتين الاولى بين الوحدة ورفيق والثانية بين الشط والسويحلي. المباراة الأولى انتهت بفوز فريق رفيق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل هدفي فريق رفيق كل من عبد الهادي الشاعري ووليد المرغني، وسجل هدف الوحدة أحمد الهمالي الذي كاد أن يسجل هدف التعادل لولا براعة الحارس المنافس.

الوخدة يعقد الأمور على نفسه

وبهذه النتيجة، فإن فريق الوحدة صعّب الأمور على نفسه وأصبح من الفرق المغادرة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، أما فريق رفيق فقد انعش حظوظه وعزز آماله في البقاء في الدوري الممتاز بعد وصوله إلى النقطة 21 .

المباراة الثانية التي جمعت الشط والسويحلي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف ليصبح الشط 19 نقطة والسويحلي 27 نقطة. سجل للشط الصغير الكانوني في الدقيقة57 وعدل للسويحلي فراس شليق في الدقيقة 69.