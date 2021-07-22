بين الإيقافات والغرامات المالية.. عقوبات كبيرة من «المسابقات» تجاه أندية الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 22 يوليو 2021, 04:16 مساء
شعار الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

صدر عن اللجنة العامة لتنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القراران 33 ، 34، وتضمنا إيقاف عدد من اللاعبين والمرافقين عن المشاركة مع فرقهم، مع غرامات مالية على الأندية.

- عقوبات اللاعبين:
معاقبة لاعب التحدى أحمد المهدي بعدم المشاركة مع فريقه مباراة واحدة.

معاقبة لاعب الأنوار حسام عبدالسلام صالح بعدم المشاركة مع فريقه 3 مبارايات وبغرامة مالية قدرها 1500 د.ل (ألف وخمسمائة دينار).

معاقبة لاعب فريق خليج سرت سالم ضيف الله، بعدم المشاركة مع فريقه 3 مباريات متتالية وبغرامة ماليه قدرها 1500 د.ل (ألف وخمسمائة دينار).

معاقبة لاعب الهلال فيصل البدري في المشاركة مع فريقه مباراة واحدة. 

- عقوبات المرافقين:
معاقبة مرافق نادي الهلال عمر الفرجاني بعدم مرافقة فريقه لمدة سنة ميلادية وبغرامة مالية قدرها 5000 د.ل (خمسة آلاف دينار).

معاقبة مرافق فريق الأنوار محمد عبدالرزاق بعدم مرافقة فريقه مباراة واحدة مع غرامة مالية قدرها 300 د.ل (ثلاثمائة دينار).

- عقوبات الأندية:
معاقبة فريق شباب الجبل بغرامة مالية قدرها 1000 د.ل (ألف دينار).

معاقبة فريق الأهلي بنغازي بغرامة مالية قدرها 1000 د.ل (ألف دينار).

معاقبة فريق الهلال بغرامة مالية قدرها 1500 (ألف وخمسمائة دينار).

معاقبة فريق الخمس بغرامة مالية قدرها 1500 د.ل (ألف وخمسمائة  دينار).

معاقبة فريق الأنوار بغرامة مالية قدرها 5000 د.ل (خمسة آلاف دينار).

معاقبة فريق الأخضر بغرامة مالية قدرها 1000 د.ل (ألف دينار).

معاقبة فريق رفيق بغرامة مالية قدرها 1000 د.ل (ألف دينار).

معاقبة فريق الشط بغرامة مالية قدرها 500 د.ل (خمسمائة  دينار).

- عقوبات مشجعين
معاقبة فريق شباب الجبل بغرامة مالية قدرها 1000 د.ل (ألف دينار).

معاقبة فريق الأنوار بغرامة مالية قدرها 6000 د.ل (ستة آلاف دينار)، ونقل مباراته القادمة خارج ملعبه.

معاقبة فريق الصداقة بغرامة مالية قدرها 3000 د.ل (ثلاثة آلاف دينار).

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