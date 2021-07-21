إعلان تفاصيل مواجهات الأسبوع الـ21 الساخن من مسابقة الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 21 يوليو 2021, 02:08 مساء
مباراة الأهلي بنغازي والتحدي في الأسبوع الـ20 من الدوري الليبي. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، بالمجموعتين الأولى والثانية.

الخميس
تقام 5 مباريات، بملعب أجدابيا، التعاون يستضيف الأهلي بنغازي والمراقب توفيق الضاوي، وبملعب شحات، دارنس يحل ضيفًا على الصداقة والمراقب إبراهيم الفاخري، وبملعب بنينا، الأنوار يلتقي شباب الجبل والمراقب طارق الجهاني، وبملعب طرابلس، تقام مبارتان؛ الأولى تجمع الوحدة مع رفيق والمراقب عبدالباسط كريفة، ويعقبها لقاء الشط مع السويحلي والمراقب علي العقربي.

الجمعة
بملعب البيضاء، النصر يحل ضيفًا على الأخضر والمراقب بلقاسم الحبيب، وبملعب أجدابيا، يستضيف نجوم أجدابيا فريق الهلال والمراقب عبدالعزيز الشريف، وبملعب سرت، يشهد لقاء خليج سرت وضيفه التحدي والمراقب عبدالحميد السعيطي، وبملعب طرابلس، تقام مبارتان، الأولى تجمع أبوسليم مع المدينة ويراقبها أمحمد بن غرسه، ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع الخمس والمراقب عبدالمنعم الشريف.

السبت
بملعب طرابلس، تُختتم مباريات الجولة بلقاء الاتحاد وضيفه الأولمبي والمراقب أشرف البلسوس.

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