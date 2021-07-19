في بيان رسمي.. الهلال يستنكر الظلم التحكيمي لمنعه من الصعود للدور الرباعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 يوليو 2021, 07:43 مساء
فريق الهلال. (المركز الإعلامي)

أصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا استنكر خلاله ما وصفه بالحملة الممنهجة، وما يتعرض له من ظلم تحكيمي بمسابقة الدوري الليبي الممتاز، بعد التعادل أمس أمام شباب الجبل بهدف لمثله.

وقال الهلال خلال بيانه الذي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تستنكر إدارة نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي الحملة الممنهجة المتكررة، التي يتعرّض لها الفريق من ظُلم تحكيمي وقرارات إدارة غير مسبوقة لمنعه من التأهل إلى الدوري الرباعي الذي يُقدّمه الفريق هذا الموسم».

وأضاف وواصل الهلال: «رغم ذلك فإن ميثاق الشرف الرياضي والقواعد الأخلاقية التي نسير عليها، تُحتّم علينا عدم الانسحاب من هذه البطولة غير النزيهة.. سنظل نقاتل بشرف ونزاهة في الميدان فقط وليس خارجه، عاش الهلال وعاشت جماهيره الوفية وكل جماهير كرة القدم الليبية العاشقة للتنافس الرياضي الشريف».

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