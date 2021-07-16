تبدل مراكز وهدف قاتل في الجولة الثامنة من الدوري الليبي

لاعبو فريق أهلي بنغازي يحتفلون بالفوز على نجوم أجدابيا. (صفحة الفريق على فيسبوك)

تواصلت يوم الخميس مباريات الجولة الثامنة- إياب (الأسبوع التاسع عشر) من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم باقامة 8 مباريات، وجاءت الجولة مليئة بالأهداف، فيما حافظ فريق أهلى بنغازي على مركزه في صدارة المجموعة الأولى.

وجاء نتائج المباريات على النحو الآتي:

في ملعب طرابلس انتهت المباراة الأولى بين المحلة والسويحلي بالتعادل السلبي ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، فالأخير في جعبته 26 نقطة والمحلة 22 نقطة.

المباراة الثانية التي أقيمت بملعب طرابلس جمعت بين أبوسليم والشط وانتهت لصالح الأخير بنتيجة هدف دون مقابل، وقد سجل الهدف الوحيد ضياء منصور؛ وبهذه النتيجة رفع فريق الشط رصيده من النقاط إلى النقطة 17 بينما بقي فريق ابوسليم بنفس رصيده السابق 21 نقطة .

في ملعب مصراتة انتهت مباراة الاتحاد المصراتي والخمس بفوز الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما رويد بن حامد وايمن اعمير، ليصل فريق الاتحاد المصراتي إلى النقطة 30 بينما بقي فريق الخمس بنفس رصيده السابق 20 نقطة.

هدف قاتل يقود الهلال للفوز على الأخضر

في ملعب بنينا وبهدف قاتل في الدقيقة 96 فاز فريق الهلال على فريق الأخضر في قمة مباريات اليوم، حيث سجل هدف الهلال مجدي ارطيبة ما رفع رصيد الهلال إلى 45 نقطة والأخضر 45 نقطة صراع على المركز الثاني في المجموعة الأولى التي يتصدرها أهلي بنغازي.

ومن ملعب اجدابيا، عاد فريق أهلي بنغازي بثلاثة نقاط ثمينة في أول مباراة للمدرب الصربي الجديد ميودراق على حساب فريق نجوم اجدابيا بهدفين دون رد سجلهما ودبوس والنيجيري ايفيوونغ؛ وبهذا الفوز عزز الأهلي بنغازي من صدارته للمجموعة الأولى برصيد 50 نقطة.

وفي ملعب صبراتة انتهت مباراة المدينة ورفيق بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف سجلهما حاتم عبد الله ونابوتي جولي وسجل هدف المدينة لاعبه مصدق العمامي, ورفع رفيق رصيده ووصل إلى النقطة 17 وبقي فريق المدينة عند 19 نقطة.

تعادل إيجابي بهدف في سرت

وفي ملعب سرت انتهت مباراة خليج سرت وشباب الجبل بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف؛ هدف خليج سرت جاء من ركلة جزاء أحرزه المحترف جيروم؛ فيما سجل هدف شباب الجبل انس الورفلي. ورفع فريق خليج سرت رصيده بذلك إلى النقطة 26 وشباب الجبل 17 نقطة.

وانتهت مباراة الأنوار والصداقة بفوز الصداقة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف. حيث سجل الأخير ابراهيم العبيدي وأحمد الصغير وناصر العروسي؛ بينما سجل هدف الأول، صلاح مخلوف؛ وبهذه النتيجة وصل فريق الصداقة إلى النقطة 17 وبقي فريق الأنوار عند 9 نقاط.