التعاون يخطف ثلاث نقاط مهمة.. وتعادل غير مفيد للنصر والوحدة أمام دارنس والأولمبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 14 يوليو 2021, 10:43 مساء
فريق التعاون الأول لكرة القدم. (صفحة نادي التعاون عبر فيسبوك)

أُقيمت اليوم الأربعاء ثلاث مباريات في الأسبوع الثامن، إياب، أو التاسع عشر ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ففي ملعب درنة انتهت مباراة «دارنس» وضيفه «النصر» بالتعادل السلبي وهو التعادل الذي لا يخدم فريق «النصر» في سباق التأهل للدور الرباعي ليكون تعادلاً بطعم الخسارة.

بهذه النتيجة رفع «النصر» رصيده إلى 43 نقطة، وأضاف «دارنس» نقطة في رصيده وأصبح 18 نقطة.

وفي ملعب أجدابيا تحصل فريق «التعاون» على ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق «التحدي» بهدف دون مقابل سجله سعد البرداح.

وبهذه النتيجة رفع «التعاون» رصيده إلى 13نقطة، بينما وقف فريق «التحدي» عند 21 نقطة.

وفي ملعب طرابلس خيم التعادل السلبي على مباراة «الوحدة» و«الأولمبي» ليحقق «الوحدة» تعادلًا غير مفيد في سعيه لتفادي الهبوط كونه أحد الفرق المهددة في المجموعة الثانية.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده وأصبح رصيد «الوحدة» 16 نقطة و«الأولمبي» 30 نقطة في المركز الثالث.

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