اختتام معسكر منتخب الناشئين للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 14 يوليو 2021, 04:54 مساء
جانب من المعسكر التدريبي بمدينة مصراتة. (فيسبوك)

اختُتم بمدينة مصراتة المعسكر التدريبي الأول للمنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة، والذي ضم 33 لاعبًا من كل ربوع ليبيا، تحت إشراف المدربين عادل تنتون وجمال المريمي وفرحات القبائلي.

وقد أُقيمت تدريبات منتخب الناشئين في قاعتي السويحلي والمدينة الرياضية بمصراتة، والذي يأتي استعدادًا للبطولة العربية للكرة الطائرة للناشئين، والمزمع انطلاقها مع بداية شهر أغسطس المقبل.

مدرب المنتخب الوطني للناشئين رمزي أبوشعالة سيقوم مع مساعديه بالإعلان عن القائمة النهائية والرسمية التي ستضم 16 لاعبًا، سيلتحقون بالمعسكر الثاني، بعد إجازة عيد الأضحى قبل خوض منافسات البطولة العربية.

جانب من المعسكر التدريبي بمدينة مصراتة. (فيسبوك)
جانب من المعسكر التدريبي بمدينة مصراتة. (فيسبوك)
جانب من المعسكر التدريبي بمدينة مصراتة. (فيسبوك)
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