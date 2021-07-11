الأهلي طرابلس ينتظر الهلال في كأس ليبيا لكرة اليد بعد تتويجه ببطولة الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 11 يوليو 2021, 05:35 مساء
تتويج الأهلي طرابلس بدوري اليد. (فيسبوك)

توج فريق «الأهلي طرابلس» لكرة اليد بكأس بطولة الدوري الليبي، بعد فوزه في النهائي، أمس السبت، على فريق «الهلال»، بنتيجة (18/33)، وفي المباراة الترتيبية التي أُقيمت قبل المباراة النهائية، فاز فريق «الجزيرة» على «اتحاد الشرطة» بنتيجة (27/38).

 

بذلك حقق «الأهلي طرابلس» البطولة العاشرة في تاريخه والنجمة الذهبية، وقد توج الفريق بحضور رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي، ورئيس النادي ساسي أبوعون، كما تم توزيع القلائد على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

أيضًا تم تكريم الجهات التي أسهمت في إنجاح البطولة بشهادات تقدير ودروع، فضلًا عن تكريم عدد من الجهات الإعلامية وعدد من الإعلاميين الذين تابعوا البطولة.

نال لاعب فريق «الجزيرة»، المعتصم كرشمان، كأس أفضل لاعب ناشئ بالبطولة، مقدمة من جمعية «قدامى كرة اليد بمصراتة»، كما تم تكريم الحكمين التونسيين سمير مخلوف وسمير كريشمان، اللذين قادا عددًا من مباريات البطولة.

إحصاءات البطولة، حسب اللجنة الإعلامية لكرة اليد
- عدد المباريات التي لعبت 76 مباراة.  
- بواقع 38 مباراة لكل مجموعة.
- عدد الأهداف قبل المباريات النهائية 3670 هدفًا.
- أهداف المجموعة الأولى 956 هدفًا.
- أهداف المجموعة الثانية 1714هدفًا.

شارك في الدوري هذا الموسم، الذي جرت منافساته بنظام التجمع في صالة مصراتة، وصالة نادي السويحلي، 18 ناديًا، تم تقسيمهما إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى
الهلال - اتحاد الشرطة - الاتحاد - بنغازي الجديدة - الأهلي بنغازي - الصباح قاريونس - الأنوار - نجوم المرج.

المجموعة الثانية
الأهلي طرابلس - الجزيرة - المروج - النصر- النجمة - الأخضر- الكفاح الجيل - الصاعد المشعل.

ترتيب الفرق
الأهلي طرابلس: بطل الدوري والقلادة الذهبية.
الهلال: المركز الثاني قلادة فضية.
الجزيرة: المركز الثالث قلادة برونزية.
اتحاد الشرطة: المركزالرابع.
 
من جهة أخرى يلتقي الأربعاء المقبل مجددًا فريقا الأهلي طرابلس والهلال في المباراة النهائية لكأس ليبيا لكرة اليد  لتحديد بطل الكأس بعد انسحاب فريق المروج.

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