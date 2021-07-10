بوجلبان مديرا فنيا لـ«الأهلي بنغازي» أمام شباب الجبل.. ومدرب جديد في الطريق

أنيس بوجلبان. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

بعد اجتماع مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي» مع إدارة كرة القدم؛ تقرر تكليف مدير الكرة بالنادي، التونسي أنيس بوجلبان، مهمة الإشراف على الفريق في المباراة المقبلة، أمام «شباب الجبل»، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز.



يأتي قرار إدارة «الأهلي بنغازي» لحين وصول المدرب الجديد إلى مدينة بنغازي؛ علمًا بأن المدرب الجديد سيباشر مهامه بقيادة الفريق ابتداءً من مباراة «نجوم أجدابيا»، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

وكان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي «الأهلي بنغازي»، الصربي ديجان أرسوف، أعلن رحيله فجأة بتقديم كلمة لجماهير ناديه، عقب استقالته، الإثنين الماضي، عبر فيديو قصير.

وفند أرسوف أسباب رحيله المفاجئة، بأنها جاءت بسبب ظروف مرض أحد أفراد عائلته، وسبق وطلب الرحيل عقب مباراة «وفاق سطيف» الجزائري في «الكونفدرالية»، لكن رئيس النادي تمسك به، قائلًا «الأمر الآن، لم يعد يحتمل التأخير ولا بد من العودة إلى بلدي».

وأضاف: «سعدت بالعمل طوال الأشهر الثمانية الماضية، وسعيد أكثر بمجموعة اللاعبين الذين تطوروا مع أداء المباريات، وسأتابعهم وهم يتوجون قريبًا بلقب الدوري، فأنا واثق من ذلك».

وبرّأ أرسوف إدارة النادي من أي أزمات قائلًا: «ليس لي مشاكل مع الإدارة، أو مع المدير الرياضي، الأمور كلها كانت ولاتزال على ما يرام، وسأتابع الأهلي بنغازي دائمًا بقلبي».