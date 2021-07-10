420 هدفا ضمن إحصاءات «بوابة الوسط» بعد الأسبوع الـ 17 من الدوري الليبي الممتاز

مباراة الأهلي بنغازي والأخضر في الدوري. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

شهد الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم أحداثًا مثيرة، ففي المجموعة الأولى خسر الأهلي بنغازي، وهي أول خسارة له في الموسم، وجاءت أمام فريق الأخضر، الذي أصبح في ثاني ترتيب المجموعة برصيد 42 نقطة، والهلال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، والنصر في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

وتدور المنافسة في المجموعة بين أربع فرق للظفر بورقيتي التأهل إلى الدور الرباعي، وهي الأهلي بنغازي والأخضر والهلال والنصر.

وفي المجموعة الثانية، يواصل الاتحاد سلسلة الانتصارات، كما عاد بقوة الأهلي طرابلس للمنافسة في المجموعة، رغم الفارق في النقاط بين الاتحاد والأهلي طرابلس، الاتحاد 43 نقطة، والأهلي طرابلس37 نقطة، المنتشي بالفوز على المدينة في الأسبوع الماضي، وأخيرًا الفوز على فريق الاتحاد المصراتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

المجموعة الأقرب للتأهل فيها للمربع الذهبي الاتحاد والأهلي طرابلس، وسط ملاحقة من بعيد للاتحاد المصراتي والأولمبي.

ومن مفارقات الأسبوع فوز الشط على رفيق في ملعب زوارة بثلاثة أهداف نظيفة، ليصعد للمركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

المجموعة الأولى

نجوم أجدابيا × التعاون: 2-2.

شباب الجبل × التحدى: 0-0.

دارنس × الهلال: صفر-2.

النصر × الأنوار: 2- صفر.

الأهلي بنغازي × الأخضر 1-2.

خليج سرت × الصداقة 1- صفر.

المجموعة الثانية

المحلة × أبوسليم: صفر-3.

الأولمبي × المدينة: 1-صفر.

الاتحاد المصراتي × الأهلي طرابلس: 1-4.

الوحدة × الاتحاد: صفر-1.

رفيق × الشط" صفر 3.

الخمس × السويحلي"1-2.

وصل مجموع الأهداف المسجلة خلال الأسبوع 28 هدفًا، ففي المجموعة الأولى 12 هدفًا، والمجموعة الثانية شهدت تسجيل 16 هدفًا، بينما مجموع الأهداف 420 هدفًا.



ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 44 نقطة - الأخضر 42 نقطة - الهلال 41 نقطة - النصر 39 نقطة - خليج سرت 25 نقطة - التحدي 19 نقطة - دارنس 16 نقطة - شباب الجبل 16 نقطة - الصداقة 13 نقطة - التعاون 11 نقطة - نجوم أجدابيا 10 نقاط - الأنوار 8 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

الاتحاد 43 نقطة - الأهلي طرابلس 37 نقطة - الاتحاد المصراتي 27 نقطة - الأولمبي 26 نقطة - السويحلي 22 نقطة - أبوسليم 21 نقطة - الخمس 19 نقطة - المدينة 18 نقطة - المحلة 18 نقطة - الوحدة 15 نقطة - الشط 14 نقطة - رفيق 14 نقطة.

إحصاءات

محمد نشنوش حارس الأهلي طرابلس بعد نظافة شباكه، استطاع لاعب فريق الاتحاد المصراتي المهاجم أحمد القديري تسجيل هدف في مرماه بعد طول فترة نظافة الشباك، أما الأهلي بنغازي فتجرع أول خسارة له من فريق الأخضر، بعد فوزه في 15 مباراة وتعادل واحدة وخسارة واحدة.

الهلال يحقق انتصاره رقم 13 في الدوري، بعد فوزه في آخر مباراة له على فريق دارنس بهدفين لهدف، أما فريق الأولمبي فحقق انتصاره السابع في الدوري، بعد الفوز بهدف نظيف على حساب ضيفه المدينة.

الاتحاد الليبي لكرة القدم يؤكد تطبيق الهبوط هذا الموسم، ويحدد موعد انطلاقة المسابقة الممتازة 2021 / 2022 بداية من الأول من أكتوبر المقبل، ومسابقة الدرجة الأولى بداية من 15 أكتوبر المقبل.