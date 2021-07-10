التريكي والمالطي يتنافسان على كرسي اتحاد الدراجات

منافسات سباق الدراجات. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي للدراجات، أن قائمتين ستتنافسان في انتخابات الاتحاد الليبي للدراجات التي ستُعقد بمدينة مصراتة في 29 يوليو الجاري.

القائمة الأولى برئاسة نورالدين التريكي ونائبه مرعي رمضان والأمين العام سمير العمراني وأمين الصندوق عزالدين النعاس وعضوية كل من البهلول عيسي وعلي البدري وعادل السايح وأحمد العرفي وفديه أبوكاره.

القائمة الثانية برئاسة شكري المالطي ونائبه عبدالوهاب عون والأمين العام المعز بن إسماعيل وأمين الصندوق فتحي أبوجواري وعضوية جمعة عبدالهادي ومصطفى جمعة ومرعي الدوكالي وسامي أبوقرين ونوال التلوع.