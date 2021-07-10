التريكي والمالطي يتنافسان على كرسي اتحاد الدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 10 يوليو 2021, 01:43 مساء
منافسات سباق الدراجات. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي للدراجات، أن قائمتين ستتنافسان في انتخابات الاتحاد الليبي للدراجات التي ستُعقد بمدينة مصراتة في 29 يوليو الجاري.

القائمة الأولى برئاسة نورالدين التريكي ونائبه مرعي رمضان والأمين العام سمير العمراني وأمين الصندوق عزالدين النعاس وعضوية كل من البهلول عيسي وعلي البدري وعادل السايح وأحمد العرفي وفديه أبوكاره.

القائمة الثانية برئاسة شكري المالطي ونائبه عبدالوهاب عون والأمين العام المعز بن إسماعيل وأمين الصندوق فتحي أبوجواري وعضوية جمعة عبدالهادي ومصطفى جمعة ومرعي الدوكالي وسامي أبوقرين ونوال التلوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة
عربى
وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق
عربى
26 كولومبيا وأميركيان شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
دولى
تحالف «فايزر/بايونتيك» يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
دولى
المختبر المرجعي في مصراتة: أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبيا
انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم ببتسوانا