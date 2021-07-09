خسارة الأهلي بنغازي وفوز الهلال في أبرز نتائج مباريات الخميس بالدوري الليبي

مباراة الأهلي بنغازي والأخضر في الدوري الليبي. (المركز الإعلامي للأخضر)

جرت أمس الخميس، أربع مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس (السابع عشر) إياب من الدوري الليبي.

وشهدت المباريات فوز الأخضر على المتصدر الأهلي بنغازي، وحصول السويحلي على ثلاث نقاط من ملعب الخمس، وخليج سرت من ملعب درنة، وخسارة الصداقة في ملعب سرت.

وفيما يلي نتائج المباريات

في ملعب بنينا شهد هذا الملعب قمة مباريات الخميس، والتي جمعت الأهلي بنغازي صاحب الترتيب الأول في المجموعة الأولى، والملاحق فريق الأخضر الذي استطاع في هذه المباراة إلحاق أول خسارة لفريق الأهلي بنغازي له في هذا الموسم، عندما فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل هدف الأهلي المحترف إيفوينغو، وعدل للأخضر من كرة ثابثة رائعة اللاعب المخضرم عبدالرحمن العمامي، وقبل نهاية المباراة وفي الوقت البديل أضاف يونس حجازي الهدف الثاني للأخضر.

وأضاع إبراهيم أبودبوس ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول. وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى النقطة 42 والأهلي بنغازي بقى بـ44.

وفي المباراة الثانية والتي جرت على ملعب درانة، عاد فريق الهلال بفوز ثمين عندما فاز على مضيفه فريق درانس، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أهداف الهلال جاءت في الخمس دقائق الأولى من زمن الشوط الثاني عن طريق فيصل البدري، وأنس المصراتي، أما هدف فريق درانس فجاء عن طريق هدافه شاهين جميل.

بهذه النتيجة رفع فريق الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة 41، أما فريق درانس فرصيده من النقاط 16 نقطة.

وفي ملعب سرت واصل فريق خليج سرت سلسلة تحقيق النتائج الإيجابية، حيث فاز في ملعبه على فريق الصداقة بهدف وحيد سجله محمد النقاز.

بهذه النتيجة رفع فريق خليج سرت رصيده من النقاط إلى النقطة 25 في المركز الخامس، بينما بقي الصداقة بنفس رصيده السابق 13 نقطة.

وفي ملعب الخمس عاد فريق السويحلي بفوز ثمين عندما فاز على فريق الخمس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل أهداف السويحلي عبدالرحيم التركي، والمحترف البرازيلي ماتيوس، وسجل هدف الخمس الوحيد اللاعب يعقوب عبدالله.

بهذه النتيجة رفع السويحلي رصيده من النقاط إلى النقطة 22، وبقي الخمس برصيده السابق 19 نقطة.

وآخر مباريات أمس الخميس، حقق فريق الشط فوزه الرابع في الدوري وهذه المرة على حساب فريق رفيق بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

بهذا الفوز يرفع الشط رصيده إلى النقطة 14 في المركز العاشر ورفيق يبقي بنفس رصيده السابق 14 نقطة.