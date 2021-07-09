خسارة الأهلي بنغازي وفوز الهلال في أبرز نتائج مباريات الخميس بالدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 09 يوليو 2021, 02:33 مساء
مباراة الأهلي بنغازي والأخضر في الدوري الليبي. (المركز الإعلامي للأخضر)

جرت أمس الخميس، أربع مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس (السابع عشر) إياب من الدوري الليبي.

وشهدت المباريات فوز الأخضر على المتصدر الأهلي بنغازي، وحصول السويحلي على ثلاث نقاط من ملعب الخمس، وخليج سرت من ملعب درنة، وخسارة الصداقة في ملعب سرت.

وفيما يلي نتائج المباريات

في ملعب بنينا شهد هذا الملعب قمة مباريات الخميس، والتي جمعت الأهلي بنغازي صاحب الترتيب الأول في المجموعة الأولى، والملاحق فريق الأخضر الذي استطاع في هذه المباراة إلحاق أول خسارة لفريق الأهلي بنغازي له في هذا الموسم، عندما فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل هدف الأهلي المحترف إيفوينغو، وعدل للأخضر من كرة ثابثة رائعة اللاعب المخضرم عبدالرحمن العمامي، وقبل نهاية المباراة وفي الوقت البديل أضاف يونس حجازي الهدف الثاني للأخضر.

وأضاع إبراهيم أبودبوس ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول. وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى النقطة 42 والأهلي بنغازي بقى بـ44.

وفي المباراة الثانية والتي جرت على ملعب درانة، عاد فريق الهلال بفوز ثمين عندما فاز على مضيفه فريق درانس، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أهداف الهلال جاءت في الخمس دقائق الأولى من زمن الشوط الثاني عن طريق فيصل البدري، وأنس المصراتي، أما هدف فريق درانس فجاء عن طريق هدافه شاهين جميل.

بهذه النتيجة رفع فريق الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة 41، أما فريق درانس فرصيده من النقاط 16 نقطة.

وفي ملعب سرت واصل فريق خليج سرت سلسلة تحقيق النتائج الإيجابية، حيث فاز في ملعبه على فريق الصداقة بهدف وحيد سجله محمد النقاز.

بهذه النتيجة رفع فريق خليج سرت رصيده من النقاط إلى النقطة 25 في المركز الخامس، بينما بقي الصداقة بنفس رصيده السابق 13 نقطة.

وفي ملعب الخمس عاد فريق السويحلي بفوز ثمين عندما فاز على فريق الخمس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

سجل أهداف السويحلي عبدالرحيم التركي، والمحترف البرازيلي ماتيوس، وسجل هدف الخمس الوحيد اللاعب يعقوب عبدالله.

بهذه النتيجة رفع السويحلي رصيده من النقاط إلى النقطة 22، وبقي الخمس برصيده السابق 19 نقطة.

وآخر مباريات أمس الخميس، حقق فريق الشط فوزه الرابع في الدوري وهذه المرة على حساب فريق رفيق بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

بهذا الفوز يرفع الشط رصيده إلى النقطة 14 في المركز العاشر ورفيق يبقي بنفس رصيده السابق 14 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق
عربى
26 كولومبياً وأميركيان شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
دولى
تحالف «فايزر/بايونتيك» يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
دولى
المختبر المرجعي في مصراتة: أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبيا
انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حصر دواء أميركي لـ«ألزهايمر» على فئة واحدة.. ما هي؟