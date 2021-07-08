اليوم.. 5 مباريات بالدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 08 يوليو 2021, 12:44 مساء
فريق الأخضر. (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الخميس، مع آخر خمس مباريات في الجولة الـ17 من الدورى الليبي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب الخمس، يحل السويحلي ضيفا على الخمس، وكلا الفريقين بـ19 نقطة، ويأتيان في الترتيب الخامس والسادس في المجموعة الثانية، بالمراقب فوزي الشحومي.

وفي ملعب زوارة، سيجمع اللقاء رفيق في الترتيب الـ11، ما قبل الأخير في المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، والشط آخر الترتيب بثماني نقاط، بالمراقب عادل سويسي.

ويأتي لقاء المتصدرين على ملعب بنينا؛ حيث يستضيف الأهلي بنغازي 44 نقطة، نظيره الأخضر، وصيف المتصدر بـ39 نقطة، بالمراقب محمد حيدر.

وبملعب سرت، يحل الصداقة تاسع المجموعة الأولى، برصيد 13 نقطة، ضيفًا على خليج سرت خامس المجموعة بـ22 نقطة، بالمراقب مسعود الغواري.

ويحل فريق الهلال الأول، برصيد 38  نقطة، ضيفًا على دارنس سابع المجموعة بـ16 نقطة، على ملعب درنه، بالمراقب آدم أبوحليقة.

وجاءت النتائج السابقة في نفس الجولة كالتالي:

أبوسليم × المحلة (3-0).

الأولمبي × المدينة (1-0).

الاتحاد × الوحدة (1-0).

الأهلي طرابلس × الاتحاد المصراتي (4-1).

التعاون × نجوم أجدابيا (2-2).

النصر × الأنوار (2-0).

التحدي × شباب الجبل (0-0).

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