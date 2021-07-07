الأهلي طرابلس يسجل أعلى فوز مع مدربه عماد الدهماني في مرمى الاتحاد المصراتي

الأهلي طرابلس يحقق فوزا كبيرا برباعية على الاتحاد المصراتي. (المركز الإعلامي للأهلي طرابلس)

حقق فريق الأهلي طرابلس، فوزا كبيرا على نظيره الاتحاد المصراتي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ17 بالدوري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي طرابلس، كلا من حسام حسن، والكاميروني جبريل كاك، وأنيس سلتو (هدفين)، فيما سجل هدف الاتحاد المصراتي الوحيد في المباراة اللاعب أحمد القديري.

وبهذه النتيجة سجل فريق الأهلي طرابلس أعلى فوز مع مدربه عماد الدهماني، في مرمى الاتحاد المصراتي.

بهذه النتيجة يحتل الأهلي طرابلس المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد المتصدر، حيث يسعى الأهلي، هذا الموسم، للمنافسة بقوة والتتويج بلقب الدوري للمرة الـ13 بتاريخه.

الأهلي طرابلس يحقق فوزا كبيرا برباعية على الاتحاد المصراتي. (المركز الإعلامي للأهلي طرابلس)

الأهلي طرابلس يحقق فوزا كبيرا برباعية على الاتحاد المصراتي. (المركز الإعلامي للأهلي طرابلس)