اتحاد الشرطة يواجه الهلال في نصف نهائي كرة اليد.. والتريكي يشيد بالمنظومة

فريق اتحاد الشرطة في منافسات اليد. (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل فريق اتحاد الشرطة الرياضي لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي في مسابقة الدوري الليبي الممتاز، بعد فوزه السابع على التوالي على فريق الأهلي بنغازي بنتيجة 30 مقابل 21 ضمن نهائيات المسابقة الكبرى للموسم الرياضي2020-2021، ليلتقي اتحاد الشرطة في نصف النهائي مع فريق الهلال.

رئيس نادي اتحاد الشرطة العميد عدنان التريكي قال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «أقدم التهاني لفريق اليد لبلوغهم الدور النصف نهائي، وأشكر كل اللاعبين على جهدهم المبذول، وحثهم على أن يكون نادي الشرطة من الفرق المتميزة في لعبة كرة اليد».

وأضاف: «أن مجلس الإدارة سوف يُحيي العديد من الألعاب الفردية والجماعية، وهو من ضمن الخطط والاستراتيجيات التي تسعي لها إدارة النادي، سيكون لنا مشاركات إيجابية واهتمام أكبر والدليل أمامنا حاليا بفريق كرة اليد، والذي نتمني له أن يكون من ضمن فرق الكبارفي لعبة كرة اليد».

فريق اتحاد الشرطة لكرة اليد فاز في سبع مباريات على التوالي ووصل إلى الدور النصف نهائي في مجموعته التي ضمت فرقًا بجانبه؛ أندية الهلال والأهلي بنغازي وبنغازي الجديدة والاتحاد ونجوم المرج وقاريونوس والصباح والأنوار.

وكانت نتائج الفريق على النحو التالي: الفوز على فريق الصباح بنتيجة 29 مقابل 23، وعلى الأنوار بنتيجة 36 مقابل27، وعلى نجوم المرج 41 -16، وعلى قاريونس 28-18، وعلى بنغازي الجديدة 28-17، وعلى فريق الاتحاد 26-25، وفي المباراة السابعة والأخيرة في هذا الدورة كانت مع فريق الأهلي بنغازي 30-21.

عدنان التريكي. (أرشيفية : الإنترنت)