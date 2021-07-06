«الوسط» تبرز إحصاءات الأسبوع الخامس في إياب الدوري الليبي الممتاز

فريق الأهلي بنغازي. (إنترنت)

اختتمت مساء الأحد، مباريات الجولة الخامسة (الأسبوع السادس عشر) من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة آخر أربع مباريات. وشهد هذا الأسبوع عدة مفارقات في المجموعة الأولى التي يتصدرها «الأهلي بنغازي»، ووصل إلى النقطة 44، وهناك ثلاث فرق أصبحت تزاحم على المركز الثاني وهى «الهلال» صاحب الـ38 نقطة، و«النصر» 36 نقطة، و«الأخضر» 37 نقطة.

والمجموعة الثانية يتصدرها فريق «الاتحاد» برصيد 40 نقطة، وانتعش «الأهلي طرابلس»، بعد فوزه على «المدينة» في دربي العاصمة طرابلس، ووصوله إلى النقطة 34 بفارق 6 نقاط عن فريق «الاتحاد» وهو وصيف هذه المجموعة، خصوصًا بعد ابتعاد فريق «الاتحاد المصراتي» عن المزاحمة على المركز الثاني في هذه المجموعة بعدما أصبح رصيده عند النقطة 27 بخسارته أمام «الاتحاد» و«الوحدة».

ومن مفارقات هذا الأسبوع فوز «الوحدة» على «الاتحاد المصراتي»، وفوز «الشط »على «الخمس»، وفوز «شباب الجبل» برباعية، على «نجوم أجدابيا»، وخسارة «السويحلي» أمام «الأولمبي» في ملعبه.

وشهد هذا الأسبوع أيضًا دربي العاصمة طرابلس وديربي بنغازي، حيث فاز «الأهلي طرابلس» على «المدينة» في دربي طرابلس، وفاز «الهلال» على «النصر» في دربي بنغازي.

وكانت نتائج هذا الأسبوع في المجموعتين على النحو التالي: المجموعة الأولى: التحدي × الأخضر (صفر - 1)، التعاون × الأنوار (2 - 2)، نجوم أجدابيا × شباب الجبل (صفر - 4)، الهلال» × النصر (1 - صفر)، دارنس × خليج سرت (1 - 2)، الصداقة × الأهلي بنغازي (صفر - 1).

وفي المجموعة الثانية: أبوسليم × رفيق (3 - 2)، المحلة × «الاتحاد» (2 - صفر)، الوحدة × الاتحاد المصراتي (1 - صفر)، المدينة × الأهلي طرابلس (صفر - 1)، السويحلي × الأولمبي (صفر - 1)، الشط × الخمس (1 - صفر).

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: الأهلي بنغازي 44 نقطة، الهلال 38، الأخضر 37، النصر 36، خليج سرت 22، - التحدي 18، دارنس 16، الجبل 15، الصداقة 13، التعاون 10، نجوم أجدابيا 9، الأنوار 7.

ترتيب المجموعة الثانية جاء كالتالي: الاتحاد 40 نقطة، الأهلي طرابلس 34، الاتحاد المصراتي 27، الأولمبي 23، الخمس 19، السويحلي 19، المحلة 18، المدينة 18، أبوسليم 18، الوحدة 15، رفيق 14، الشط 8.

أهداف الأسبوع

تم تسجيل 14 هدفًا في المجموعة الأولى و11 هدفًا في المجموعة الثانية بمجموع أهداف الأسبوع الخامس إيابًا 25 هدفًا. ومجموعة الأهداف التي تم تسجيلها حتى الأسبوع الـ16 هي 392 هدفًا، وشهدت المجموعة الأولى 208 أهداف، والثانية سجلت 184 هدفًا. وهداف الدوري الليبي حتى الآن فيصل البدري (الهلال) 9 أهداف.

وضعية الفرق في المجموعتين:

فرق تسعى للمربع الذهبي وفرق تسعى للبقاء في المناطق الآمنة وفرق تسعى لتفادي الهبوط في حال تم إقرار هبوط فريقين من كل مجموعة من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم. والفرق التي تسعى للمربع الذهبي من المجموعة الأولى «الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«الأخضر» و«النصر». وفي المجموعة الثانية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، و«الاتحاد المصراتي» و«الأولمبي».

والفرق التى تسعى للبقاء في الأماكن الدافئة: المجموعة الأولى يأتي خليج سرت 22 نقطة، والتحدي 18 نقطة، وشباب الجبل 15 نقطة. وفي المجموعة الثانية الخمس 19 نقطة، والسويحلي 19 نقطة، والمحلة 18 نقطة، والمدينة 18 نقطة، وأبوسليم 18 نقطة.

والفرق التي تسعى لتفادي الهبوط في المجموعة الأولى، هي الصداقة 13 نقطة، التعاون 10 نقاط، ونجوم أجدابيا 9 نقاط، والأنوار 8 نقاط. وفي المجموعة الثانية: الوحدة 15 نقطة، رفيق 14 نقطة، الشط 11 نقطة.

أقوى خط دفاع في المجموعة الأولى هو «الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«الأخضر» و«النصر». وفي المجموعة الثانية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد المصراتي».

وأقوى خط هجوم في المجموعة الأولى، هو «الأهلي بنغازي»، و«الهلال»، و«النصر»، و«الأخضر». أما في المجموعة الثانية يأتي «الاتحاد» «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد المصراتي».

وجاء أضعف خط دفاع في المجموعة الأولى، الأنوار والتعاون، ونجوم أجدابيا. وأضعف خط دفاع في المجموعة الثانية يأتي الشط، الوحدة، ورفيق.

ويعد الحارس محمد نشنوش، هو الأفضل، حيث تم تكريمه من قبل الحارس الدولي لفريق «الأهلي طرابلس»، والمنتخب الوطني مصباح شنقب، في مباراة دربي العاصمة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، بعد أن تجاوز 1207 دقائق بشباك نظيفة بعدد 13 مباراة، متخطيًا حارس «الأهلي طرابلس» السابق خليفة بونوارة، بتسع مباريات موسم 76 - 77، وكذلك موسم 77 - 78، وشنقب موسم 83 - 84 منذ الأسبوع الأول وحتى الدقيقة 73 من مباراة الأسبوع الثاني عشر.

من جانبها، خففت لجنة العقوبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، العقوبة على اللاعب علي سلامة بعد قبول الطعن من أربع مباريات إلى مباراة واحدة. كما تدرس اللجنة حاليًا الطعون المقدمة لها وستصدر قراراتها بهذا الخصوص.