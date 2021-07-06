«الأهلي طرابلس» يوضح الحقيقة الكاملة للتفاوض مع معين الشعباني

معين الشعباني. (أرشيفية - إنترنت)

نفى مجلس إدارة النادي «الأهلي طرابلس» نفيًا قاطعًا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية عن تفاوض النادي «الأهلي واتصاله بأحد المدربين العرب للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم».

ويؤكد مجلس الإدارة ثقته الكاملة ودعمه اللا محدود للمدير الفني الحالي عماد الدهماني، وطاقمه المساعد، مثمنًا ما يقومون به من عمل كبير من أجل الارتقاء بمستوى ونتائج الفريق، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

وتولى الدهماني المهمة مؤخرًا، خلفًا للمدير الفني المصري طلعت يوسف، الذي قرر الرحيل فجأة ودون مقدمات، بدعوى سوء النتائج، رغم أن يوسف كان في بداية المنافسات التي لم تنتهِ بعد، ويحاول «الأهلي طرابلس» المنافسة على قمة المجموعة الثانية.

يأتي هذا بعد أن تردد مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام تفاوض إدارة «الأهلي طرابلس» مع المدير الفني التونسي للترجي معين الشعباني، وتناول نبأ التفاوض، أنه تلقى عرضًا ماليًّا كبيرًا.