«الأهلي طرابلس» يوضح الحقيقة الكاملة للتفاوض مع معين الشعباني

نفى مجلس إدارة النادي «الأهلي طرابلس» نفيًا قاطعًا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية عن تفاوض النادي «الأهلي واتصاله بأحد المدربين العرب للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم».
ويؤكد مجلس الإدارة ثقته الكاملة ودعمه اللا محدود للمدير الفني الحالي عماد الدهماني، وطاقمه المساعد، مثمنًا ما يقومون به من عمل كبير من أجل الارتقاء بمستوى ونتائج الفريق، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».
وتولى الدهماني المهمة مؤخرًا، خلفًا للمدير الفني المصري طلعت يوسف، الذي قرر الرحيل فجأة ودون مقدمات، بدعوى سوء النتائج، رغم أن يوسف كان في بداية المنافسات التي لم تنتهِ بعد، ويحاول «الأهلي طرابلس» المنافسة على قمة المجموعة الثانية.
يأتي هذا بعد أن تردد مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام تفاوض إدارة «الأهلي طرابلس» مع المدير الفني التونسي للترجي معين الشعباني، وتناول نبأ التفاوض، أنه تلقى عرضًا ماليًّا كبيرًا.