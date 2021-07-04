درجة الحرارة لأكثر من 42 تثير تساؤلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 04 يوليو 2021, 04:22 مساء
استعداد الاتحاد المصراتي لمباراة الوحدة. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

أثارث إقامة مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في توقيت صيفي حار وفي درجة حرارة عالية، لم تشهدها ليبيا منذ سنوات، تساؤلات حول التوقيت المناسب لإجراء المباريات مع تجاوز الحرارة درجة 42 أحيانًا، وكيف تعامل اتحاد الكرة مع هذه الوضعية، وكذلك مدى اهتمام الأندية  بصحة لاعبيها، وكيفية التعامل في هذه الحالات وكيف سيتصرف المدربون وما التغذية المناسبة في هذه الحالة وحاجة الرياضي لكمية من المياه الزائدة؟

يذكر أن اللجنة الطبية بالاتحاد الليبي لكرة القدم سبق أن دعت لضرورة وجود طبيب عام لأي فريق في الدوري الليبي الممتاز، وهو ما تفتقده غالبية الأندية التي لا تولي الاهتمام المطلوب للجانب الطبي.

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