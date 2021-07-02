مانشستر يونايتد يحصن ماتا حتى 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 03:17 مساء
ماتا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه خوان ماتا لمدة عام واحد، ليظل ضمن صفوف الفريق حتى يونيو 2022.

وذكر نادي مانشستر يونايتد، عبر موقعه على الإنترنت، أنه من خلال العروض الجيدة لخوان ماتا داخل الملعب وشخصيته خارج الملعب، أصبح واحدا من اللاعبين ذوي الشعبية الكبيرة بالفريق خلال الأعوام الماضية، كما يحظى بتقدير كل زملائه.

خوان ماتا، صاحب الـ«33 عاما»، قد انتقل من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد في يناير 2014، وشارك في 273 مباراة مع الفريق سجل خلالها 51 هدفا.

وأبرز أهداف خوان ماتا، ثنائيته في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد في عام 2015 وهدفه في شباك كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي العام 2016، والذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد 2/1.

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