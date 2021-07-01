أرقام وإحصائيات بعد انتهاء منافسات الجولة الـ15 من الدوري الليبي الممتاز

مباراة بين الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري الليبي الممتاز. (المركز الإعلامي للأهلي)

اختتمت، مساء أمس الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة الأسبوع الخامس عشر من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة آخر خمس مباريات.

وشهد هذا الأسبوع تعزيز صدارة الاتحاد للمجموعة الثانية، برصيد 37 نقطة، وابتعاد الأهلي طرابلس عن فريق الاتحاد بفارق ست نقاط، وهو الوصيف رغم تعادله السلبي مع السويحلي في هذه المجموعة، ورصيده 31 نقطة.

ويتصدر الأهلي بنغازي المجموعة الأولى، برصيد 41 نقطة، وفي سباق الملاحقة النصر بـ36 نقطة، والهلال بـ35 نقطة، كما يتصدر الاتحاد المجموعة الثانية بـ37 نقطة، وفي سباق الملاحقة الأهلي طرابلس بـ31 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر الاتحاد والاتحاد المصراتي 27 نقطة.

وكانت نتائج هذا الأسبوع في المجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأخضر × نجوم اجدابيا: 2-صفر.

الهلال × الأنوار: 2-صفر.

الصداقة × التحدي: صفر-صفر.

شباب الجبل × التعاون: 2-1.

خليج سرت × النصر: 1-1.

الأهلي بنغازي × دارنس: 3-1

المجموعة الثانية:

رفيق × المحلة: 2-2.

الاتحاد × الاتحاد المصراتي: 1-صفر.

السويحلي × أهلي طرابلس صفر-صفر.

الأولمبي × الشط: 2-صفر.

أبوسليم × الخمس: 1-صفر.

المدينة × الوحدة: 4-صفر.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: «الأهلي بنغازي 41 نقطة - النصر 36 - الهلال 35 - الأخضر 34 - خليج سرت 19 - التحدي 18 - دارنس 16 - الصداقة 13 - شباب الجبل 12 - التعاون 9 - الأنوار 7 - نجوم أجدابيا 9».

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: «الاتحاد 37 نقطة - الأهلي طرابلس 31 - الاتحاد المصراتي 27 - الأولمبي 20 - الخمس 19 - السويحلي 19 - المحلة 18- المدينة 18 - رفيق 14 - أبوسليم 15 - الوحدة 12 - الشط 8».

أهداف الأسبوع:

تم تسجيل 13 هدفا في المجموعة الأولى و12 هدفا في المجموعة الثانية بمجموع أهداف الأسبوع 25 هدفا.

مجموعة الأهداف التي تم تسجيلها حتى الأسبوع الـ15 هي 367 هدفا، وشهدت المجموعة الأولى 194 هدفا، والثانية سجلت 173 هدفا.

هداف الدوري الليبي حتى الآن فيصل البدري (الهلال) تسعة أهداف.

فريق المدينة سجل أكبر نتيجة له في مسابقة هذا الموسم عندما فاز على الوحدة بنتيجة أربعة أهداف.

فريق أهلي بنغازي المتصدر المجموعة الأولى حقق 14 فوزا، ولم يخسر أي مباراة وتعادل في مباراة واحدة مع درانس، وسجل مهاجمو الفريق 29 هدفا، واستقبلت شباكه خمسة أهداف فقط وهداف الفريق حتى الجولة الخامسة عشرة اللاعب إبراهيم أبودبوس الذي سجل سبعة أهداف.

الاتحاد المصراتي سجل 20 هدفا، وهو في الترتيب الثالث، برصيد 27 نقطة.

فريق النصر يلاحق أهلي بنغازي وقد ازداد الفارق بينهما، بسبب تعادله هذا الأسبوع مع فريق خليج سرت ورصيده 36 بفارق خمس نقاط عن الأهلي بنغازي.

وفريق الهلال هو الآخر يزاحم في هذه المجموعة ورصيده أصبح 35 نقطة.

من جانب آخر عاقبت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مدرب فريق المدينة عبدالحفيظ اربيش بالإيقاف عن مرافقة فريقه لأربع مباريات متتالية، وغرامة مالية ألف وخمسمائة دينار، كما عاقبت لاعب فريق النصر والمنتخب الوطني علي سلامة بعقوبة الإيقاف لعدد ثلاث مباريات وتغريمه مبلغ 1500 دينار.