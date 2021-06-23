براعم السويحلي يتوج بدوري مصراتة لموسم 2021/2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يونيو 2021, 09:43 مساء
براعم السويحلي. (إنترنت)

توّج رسميًّا، اليوم الأربعاء، فريق السويحلي لفئة البراعم ببطولة الناشئين بالاتحاد الفرعي بمنطقة مصراتة للموسم الرياضي 2020/2021.

وجاء تتويج براعم السويحلي بعد أن حقق الفوز الخامس في الدوري الرباعي لمرحلة التتويج، على حساب مضيفه فريق براعم نادي النصر زليتن، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وكانت أندية السويحلي والنصر زليتن والاتحاد المصراتي والنجم الريفي، قد تأهلت للدور الرباعي من مرحلة التتويج بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بمنطقة مصراتة.

وكان براعم السويحلي قد ضمن البطولة، قبل نهاية دوري رباعي التتويج، بجولة واحدة، بعد أن تفوق على مضيفه فريق النجم الريفي، بثلاثة أهداف لهدف بملعب نادي النجم الريفي.

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