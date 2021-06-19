مدربون في الدوري الليبي الممتاز لا يعرفون الاستقرار

طلعت يوسف (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

أعلن مجلس إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، برئاسة ساسي أبوعون، تعيين عماد الدهماني مديرا فنيا، للفريق خلفا للمصري طلعت يوسف، الذي استقال منذ أيام، لتقرر الإدارة قبول استقالته وتوجيه الشكر له على ما قدمه خلال الفترة الأخيرة، ويعد الدهماني أحد أبرز لاعبي «الأهلي طرابلس» السابقين، والذي سبق له قيادة الفريق في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى عمله مع المدير الفني التونسي جلال القادري الذي رحل عن الفريق بعد فشله في الوصول لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وخاض الدهماني تجربة تدريبية قصيرة في نادي «الخمس» قبل عودته لقيادة «الأهلي طرابلس» من جديد، وينتظر لاعب الأهلي السابق مهمة صعبة مع الفريق خاصة بعد خسارة الفريق صدارته خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يحتل الأهلي طرابلس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعها الفريق من سبعة انتصارات وستة تعادلات، وبفارق أربع نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وتزامن مع رحيل طلعت يوسف، تقديم المدرب الوطني حمدي بطاو استقالته من تدريب فريق نادي «الخمس» دون ذكر الأسباب، وكان فريق «الخمس» فاز في الأسبوع الثاني من دور الإياب في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم على فريق «رفيق»، ويتواجد حاليا في المركز السادس، برصيد 18 نقطة، ولم تستمر تجربة بطاو طويلا مع «الخمس» الذي شهد تغيير مدربين عدة، حيث تقلد بطاو تدريب «الخمس» خلفا للمدرب عماد الدهماني، وحقق نتائج إيجابية مع الفريق قبل أن يرحل دون أسباب واضحة أيضا، ليتوالى تغيير المدربين في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ويحفل الدوري الليبي لكرة القدم هذا الموسم بعديد المفارقات والأرقام والحكايات المثيرة، خاصة فيما يتعلق بحركة تنقلات المدربين المستمرة التي بدأت مبكرا والتي لم تهدأ ولن تتوقف إلا مع انتهاء منافسات الموسم الكروي، حيث شهد هذا الموسم أكبر حركة تنقلات وتبادل للكراسي والمقاعد بين مدربي المسابقة، حتى إن عدد الفرق التي أبقت على مدربيها، التي بدأت معهم الموسم لا يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بل إن هناك فرقا استبدلت أكثر من مدرب خلال الموسم، لكن المفارقة في هذا الموسم أن هناك ثلاثة مدربين وطنيين تولوا تدريب فريقين مختلفين خلال الموسم، وقبل أن تكتمل مباريات مرحلة الذهاب، وهم الثلاثي المدرب الوطني عمر المريمي الذى بدأ مشواره هذا الموسم مع فريق «المدينة» ثم غير وجهته لينتقل إلى تدريب فريق «أبوسليم» والمدرب الوطني صبري قشوط الذي استهل مشواره مع فريق «الوحدة» ثم غادره ليقود فريق «الشط»، بينما سجل المدرب الوطني جلال الدامجة عودة لفريقه «الوحدة» بعد تجربته مع فريق «السويحلي».

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وتعاقدت إدارة نادي «الشط» بطرابلس مع المدرب الوطني صبري قشوط، لتدريب الفريق الأول لنادي «الشط» خلفا للمدرب جمال بنور، الذي قاد الفريق في مباراتين فقط وتمت إقالته، ويعد قشوط هو ثالث مدرب خلال ست جولات من الدوري الليبي الممتاز، حيث قاد فريق «الشط» عند انطلاق الموسم الرياضي المدرب محمد إسماعيل، ثم جمال بنور، والآن صبري قشوط بات مع فريق «الشط» الذي يتواجد حاليا في آخر الترتيب بأربع نقاط، واستقال المدرب صبري قشوط من تدريب فريق «الوحدة» هذا الموسم لتتواصل لعبة الكراسي الموسيقية بين الأندية على المدربين.

وتواصل مسلسل الاستقالات ورحيل المدربين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، حيث قدم المدرب الوطني عمر المريمي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي «المدينة»، استقالته بعد خمسة أشهر من تسلمه مهمة تدريب الفريق لأسباب شخصية، على حد قوله، وقاد المريمي فريق «المدينة» في ست مباريات بالدوري الممتاز، حيث تفوق في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراة واحدة، وقد شهدت مسابقة الدوري الليبي خلال ست جولات من انطلاقتها، استقالات عديدة من المدربين؛ كان أبرزهم جلال الدامجة الذي رحل عن «السويحلي» لتدريب «الوحدة» وعلي المرجيني ومحمد إسماعيل وحمدي بطاوي وعماد الدهماني ويونس قشوط وغيرهم الكثير؛ بسبب سوء النتائج في الغالب، كما وصل إلى مدينة مصراتة، المدرب التونسي أنيس البوسعيدي، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي «السويحلي»، خلفا للمدرب الوطني جلال الدامجة الذي قدم استقالته، وتعاقد المدرب التونسي الجديد مع إدارة نادي «السويحلي» فور وصوله، وكان قد درب هذا الموسم فريق «الملعب» التونسي وتركه بعد خمسة أسابيع من العمل؛ بسبب خلافات مع إدارة النادي. قدمت إدارة نادي المدينة مدربها الجديد عبدالحفيظ أربيش، الذي تسلم مهمة تدريب الفريق الأول، خلفا للمدرب الوطني أحمد السنقاز الذي استقال من مهامه أخيرا، ويعد أريبش، مدرب «الصقور» السابق، المدرب الثالث لفريق «المدينة» خلال هذا الموسم بعد عمر المريمي وأحمد السنقاز، وسيكون أول ظهور رسمي للمدرب الجديد في الثاني من يونيو المقبل حين يواجه «السويحلي» في بداية مرحلة الإياب.

وتعد آخر تجربة للمدرب الليبي في التدريب في الدوري العراقي حين درب فريق «زاخو» في أغسطس 2019، لكن التجربة لم تستمر سوى شهرين، حيث تمت إقالته لسوء النتائج، ودرب أربيش عددا من الفرق الليبية، منها «المدينة» و«خليج سرت» و«النصر» و«العروبة» و«الصقور»، إلى جانب تدريب منتخب ليبيا، وله تجربة في الدوري الجزائري حين درب «اتحاد الشاوية».

حسام حسن في هجوم الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)