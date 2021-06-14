المنتخب الوطني يسقط أمام منتخب ليبيريا استعدادًا لمواجهة السودان الحاسمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 14 يونيو 2021, 09:48 مساء
المنتخب الوطني. (إنترنت)

تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للخسارة أمام نظيره منتخب ليبيريا، بهدف نظيف، في المباراة الودية الأولى التي جرت مساء اليوم، بملعب الشاذلي زويتن بتونس.

وجاء هدف المباراة الوحيد لمنتخب ليبيريا، من علامة الجزاء في الشوط الأول.

ولم يستطع المنتخب الوطني الاستفادة من الطرد الذي حصل عليه أحد لاعبي ليبيريا منذ الدقيقة التاسعة، حيث لعب منتخب ليبيريا المباراة بعشرة لاعبين فقط.

ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من: محمد نشنوش، عبد الله الشريف، المعتصم صبو, أحمد التربي, محمد الترهوني,عبد الله بلعم, فيصل البدري,السنوسي الهادي, نور الدين القليب, أحمد القديري,محمد زعبية.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهته المرتقبة والحاسمة، التي سيخوضها أمام المنتخب السوداني يوم السبت المقبل، الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو الجاري، من أجل التأهل لنهائيات بطولة كأس العرب التي ستنطلق بملاعب قطر مطلع شهر ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن هذه هي أول مباراة تحت قيادة المدرب الإسباني كليمنتي، بعد عودته من جديد لتدريب فرسان المتوسط.

 

 

جانب من تدريبات المنتخب الوطني. (إنترنت)
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