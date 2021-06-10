قرعة بطولة أفريقيا للقدم المصغرة.. ليبيا تواجه زامبيا والغابون والجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 10 يونيو 2021, 02:09 مساء
مراسم قرعة بطولة أفريقيا للقدم المصغرة. (إنترنت)

جرت بالعاصمة النيجيرية لاغوس، قرعة بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة نيجيريا 2021، بمشاركة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات.

وقسمت الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات وفق التالي:

المجموعة الأولى ضمت منتخبات نيجيريا صاحبة الأرض والسنغال والمغرب وجيبوتي.

المجموعة الثانية: جنوب أفريقيا وتونس وبوركينا فاسو وبنين.

المجموعة الثالثة منتخبات ساحل العاج ومصر والصومال.

المجموعة الرابعة ضمت ليبيا والجزائر وزامبيا والغابون.

وفي المرحلة الأولى ستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الثانية.

يشار إلى أن النسخة الأولى للبطولة نظمتها ليبيا في العام 2018، بمشاركة ثمانية منتخبات أفريقية، وتوج بلقبها منتخب ساحل العاج، وجاءت السنغال ثانيا، وتونس ثالثا، وليبيا رابعا.

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