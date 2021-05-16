الرجاء المغربي يتعادل بهدف مع أورلاندو بيراتس في «الكونفدرالية» وسط غياب الورفلي

مباراة الرجاء المغربي و أورلاندو بيراتس (إنترنت)

وسط غياب المدافع الدولي الليبي سند الورفيلي للإصابة، تعادل فريق الرجاء المغربي مع مضيفه أورلاندو بيراتس، بطل جنوب أفريقيا، بهدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

تقدم فينسنت بولي لفريق أورلاندو بيراتس في الدقيقة 39، وتعادل الرجاء عن طريق بين مالانغو في الدقيقة 60، ويكفي الرجاء الفوز بأي نتيجة للتأهل للدور قبل النهائي، في مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل، فيما يحتاج أورلاندو بيراتس إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بفارق أكثر من هدف للتأهل للدور التالي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين بيراميدز المصري وأنيمبا النيجيري.