الآن: دارنس 1 - 1 الأهلي بنغازي

مباراة دارنس والأهلي بنغازي (صورة مثبتة من الفيديو)

يشهد الملعب البلدي بدرنة، اليوم الأحد، مباراة دارنس والأهلي بنغازي، في المباراة المؤجلة بينهما ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم.

يتقدم فريق دارنس على أرضه خلال المباراة الجارية الآن بهدف سجله أويس السويح، بينما يحاول الأهلي بنغازي إدراك التعادل.

دخل الأهلي بنغازي بتشكيل مكون من: جواد وطاهر بن عامر وعلي يوسف والثلبة وشلبي ومانديلا والشامخ والعكشي وزمرينا وسعيد النائلي وبودبوس، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

التأجيل جاء بسبب مشاركة الأهلي بنغازي في أفريقيا، قبل أن يودع دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، ليتجه نحو مباريات الدوري الليبي الممتاز.