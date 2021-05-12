السلفيوم يتوج بكأس بطولة الساحل لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 12 مايو 2021, 09:33 مساء
فريق "السلفيوم" يتوج بكأس بطولة الساحل لكرة القدم بمنطقة الساحل (إنترنت)

حيا مدير مكتب الشباب والرياضة بمنطقة الساحل بالجبل الأخضر، يحيى محمد محمود، اللجنة المشرفة على دوري كرة القدم بمنطقة الساحل، والجهات الراعية والفرق والحكام وكل من ساهم في النجاح.

وأضاف يحيي أن البطولة شهدت مشاركة 20 فريقا، وبرزت فيها عدة مواهب واعدة في مختلف الفرق.

وتوج بكأس البطوله فريق السلفيوم بعد فوزه في المباراة النهائية على المرج بستة أهداف لأربعة (6/4).

وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج وتسلم فريق السلفيوم كأس الترتيب الأول والمرج كأس الترتيب الثاني، وتوج بجائزة أفضل حارس في البطولة محمد بدر فريق القيرون وأفضل لاعب محمد الزروق فريق السلفيوم، وفاز بهداف البطولة ونيس امعازي الدرسي، من فريق السلفيوم.

كما تم تكريم رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، وشركة المدار الجديد الراعيه للبطولة، وإعلاميي قناة ليبيا الرياضية محمد مصباح الجوهري وفضيل المسماري، وشركة الكهرباء ومديرية أمن الساحل.

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