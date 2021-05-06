احمودة الطاهر يكشف حقيقة حصوله على لقب الدوري الممتاز مع «المحلة»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 06 مايو 2021, 05:55 مساء
اللاعب السابق احمودة محمد بن الطاهر. (إنترنت)

قال اللاعب السابق احمودة محمد بن الطاهر، إنه تحصل على بطولة الدوري كرياضي مع فريق واحد هو الأهلي طرابلس، ولم يتحصل مع فريق المحلة على بطولة الدوري. 

وقال في تصريح إلى "بوابة الوسط" إن هناك معلومات خاطئة تتردد إننى تحصلت مع فريق المحلة على البطولة، وهو خبر غير صحيح تتردد من بعض الإعلاميين، والبطولة فى ذلك الموسم كانت من نصيب نادي التحدي العام 97، وقد أصبح يشعر بالحرج بعد تكرار المعلومة. 

ويعد أحمودة محمد من اللاعبين الذين كان لهم حضورهم المميز في النصف الأول من التسعنيات ولعب للقرضايية والاتحاد العسكري والأهلي طرابلس والمحلة.

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