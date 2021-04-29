فريق الحرية يقتنص تاسع نقطة له في بطولة عمر المختار على حساب الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 02:09 مساء
فريق الزويتينة. (إنترنت)

حاز فريق الحرية على تاسع نقطة له في بطولة عمر المختار التنشيطية لشهر رمضان الكريم المقامة، على أرضية ملعب نادي الحرية؛ وذلك على حساب ضيفه نادي الزويتينة.

وانتهى اللقاء الذي أقيم بين الفريقين لصالح الحرية بعد فوزه بسبعة أهداف مقابل لا شيء، وبادر مهاجمو الحرية عقب انطلاق صافرة حكم اللقاء  حسن الكوافي، بالضغط المستمر على الخصم، حيث تمكن عند دقائق المباراة الأولى اللاعب عبدالكريم اعبيد، من افتتاح التسجيل فيما اكتفى فريق الزويتينة بمحاولته لصد هجمات خصمه، وإبعاد الكرات الخطيرة عن مرماه.

ولكن قبل منتصف الشوط الأول زاد معتوق بركة نصيب الحرية من الأهداف، واستطاع تسجيل الهدف الثاني؛ ليربك خط دفاع نظيره، ولم يكتف الحرية بهذه النتيجة في الشوط الأول، حيث جاءت تسديدة هشام الزناتي لتجعل الفارق صعبا على خصمه.

وأما شوط المباراة الثاني فلم يكن أقل حدة وصعوبة على فريق الزويتينة، الذي لم تلامس كراته شباك الحرية إطلاقا، فيما ظهر فريق الحرية بملامح أقوى واندفاع أكبر نحو مرمى الزويتينة، وكأنه يبحث عن نصيب أكبر من الأهداف، وليسجل أكبر نتيجة في البطولة إلى حد الآن.

وأعاد معتوق بركة الكرة وسجل أول أهداف الشوط الثاني ورابع أهداف اللقاء، وبعد ذلك جاء دور المحترف الإيفواري مارتن ويلي، ليحرز الهدف الخامس في الربع الأول من الشوط الثاني.

وجاء الهدف السادس عن طريق نور الدين العبيدي، في منتصف الشوط الثاني، وبرجل معتوق بركة صاحب النصيب الأكبر من الأهداف في هذه المباراة، جاءت آخر أهداف اللقاء بمثابة رصاصة الرحمة على حارس مرمى الزويتينة، ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة، وحصول الحرية على تسع نقاط.

وتجمد الزويتينة عند نقطة الصفر في ثالث لقاء يفقده بعد لقائه مع نادي كركورة ونادي السد في بطولة عمر المختار التنشيطية الودية.

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