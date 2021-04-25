الوسط الرياضي الليبي ينعى قيادي الأهلي طرابلس موسى أبو الشواشي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 25 أبريل 2021, 05:53 مساء
موسى أبوالشواشي (أرشيفية : الإنترنت)

نعت عدة شخصيات رياضية ليبية وفاة الإداري السابق والشخصية الرياضية المعروفة موسى أبوالشواشي، أحد قيادات النادي الأهلي طرابلس عبر أكثر من أربعين عاما بعد أن وافاه الأجل عن عمر ناهز 86 عاما.

رئيس جمعية الرياضيين القدامى بزوارة علي الطرمال نعى الفقيد، وقدم تعازيه الحارة لأسرته والوسط الرياضي.

نائب رئيس نادي الأهلي طرابلس علي الأسود قدم التعازي باسمه وقدامى الأهلي، واعتبر الفقيد قيمة كبيرة في الرياضة الليبية، ووصفه بأنه أحد رجال النادي الأهلي الكبار.

الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة الليبي، وأحد قيادات الأهلي طرابلس السابق عبدالواحد أبوزقية، وصف الفقيد بأنه قامة باسقة كباسقات النخيل باعتباره من رجال التعليم والرياضة، ومن الشخصيات التربوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - ساسي أبوبكر (الحلقة 12)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 12)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 12)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 12)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 12)
فيديو
الغربال (الحلقة 12)
فيديو
فرانس برس: تسجيل 900 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة
دولى
بأمر «فيفا».. منتخب ليبيا ضمن نخبة العرب في بروفة كأس العالم بقطر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: خارطة طريق تعيد علاقة ليبيا ومصر إلى مجراها الطبيعي
ليبيا
سلامة ووليامز يطالبان المجتمع الدولي بـ«إشارة حازمة» للجهات الفاعلة في ليبيا
ليبيا
طريق دولي جديد يربط مصر وليبيا وتونس
ليبيا
4 ملفات في لقاء الرئاسي والدبيبة مع «بلدي مصراتة»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق