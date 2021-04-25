الوسط الرياضي الليبي ينعى قيادي الأهلي طرابلس موسى أبو الشواشي

موسى أبوالشواشي (أرشيفية : الإنترنت)

نعت عدة شخصيات رياضية ليبية وفاة الإداري السابق والشخصية الرياضية المعروفة موسى أبوالشواشي، أحد قيادات النادي الأهلي طرابلس عبر أكثر من أربعين عاما بعد أن وافاه الأجل عن عمر ناهز 86 عاما.

رئيس جمعية الرياضيين القدامى بزوارة علي الطرمال نعى الفقيد، وقدم تعازيه الحارة لأسرته والوسط الرياضي.

نائب رئيس نادي الأهلي طرابلس علي الأسود قدم التعازي باسمه وقدامى الأهلي، واعتبر الفقيد قيمة كبيرة في الرياضة الليبية، ووصفه بأنه أحد رجال النادي الأهلي الكبار.

الأمين العام الأسبق لاتحاد الكرة الليبي، وأحد قيادات الأهلي طرابلس السابق عبدالواحد أبوزقية، وصف الفقيد بأنه قامة باسقة كباسقات النخيل باعتباره من رجال التعليم والرياضة، ومن الشخصيات التربوية.