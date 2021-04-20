ليبي يدخل لعبة كرة القدم المصغرة إلى زامبيا.. ويؤسس لها اتحادا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 01:41 مساء
الليبي شكري الجعيدي يحتفل باختتام بطولة كرة القدم المصغرة الزامبية. (فيسبوك)

احتفل الليبي شكري الجعيدي، اللاعب السابق لفريق السويحلي لكرة القدم، والرئيس الحالي للاتحاد الزامبي لكرة القدم المصغرة، خلال الأيام الماضية، باختتام بطولة كرة القدم المصغرة الزامبية في نسختها الأولى.

وبدأت ولادة فكرة إنشاء بطولة كرة قدم مصغرة في زامبيا، على يد الليبي شكري الجعيدي، الذي عين رئيسًا للعبة، مع بداية العام الماضي 2020، وذلك بعد مساهمته في نشر اللعبة وقانونها وتأسيس اتحادها في زامبيا.

وأصبحت كرة القدم المصغرة في زامبيا حقيقة بعدما اختتمت أول نسخة من البطولة (2020-2021)، بالمباراة النهائية بين فريقي أوليمبافريكا ولمسات، التي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد، خلال المواجهة التي أُقيمت بأكاديمية برشلونة في لوساكا.

الليبي شكري الجعيدي يحتفل باختتام بطولة كرة القدم المصغرة الزامبية. (فيسبوك)
الليبي شكري الجعيدي يحتفل باختتام بطولة كرة القدم المصغرة الزامبية. (فيسبوك)
مباراة نهائي بطولة كرة القدم المصغرة الزامبية. (فيسبوك)
خطاب شكر بعد تعيين الليبي شكري الجعيدي رئيسًا لاتحاد كرة القدم المصغرة في زامبيا. (فيبسوك)
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