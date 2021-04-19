المؤدب يتمسك بالهوني في الترجي.. والترهوني وحسن في الأهلي طرابلس بعد جدل المليون دولار

الترهوني يتوسط الهوني وحسن (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي «سموحة» المصري، انتقال المهاجم المصري حسام حسن، إلى صفوف فريق «الأهلي طرابلس»، على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر، مقابل مليون دولار، وفقاً لتصريح رئيس النادي السكندري محمد فرج عامر لوسائل الإعلام، وعلمت جريدة «الوسط» أن رئيس مجلس إدارة نادي «الأهلي طرابلس» ساسي أبوعون، تواجد في مصر لتوقيع عقد الإعارة مع اللاعب حسام حسن، البالغ من العمر 27 عاماً، وهداف الدوري المصري برصيد 8 أهداف.

وكان رئيس نادي «الأهلي طرابلس» ساسي أبوعون، أكد أن ناديه نجح في إتمام التعاقد مع حسام حسن، مهاجم «سموحة» ومنتخب مصر، بينما واصل رئيس نادي «سموحة» المصري فرج عامر تصريحاته النارية، عندما أكد قبل أيام، أنه تلقى عرضاً وطلباً رسمياً باستعارة نادي «الأهلي طرابلس» مهاجمه الدولي بفريق الكرة الأول بنادي «سموحة» السكندري حسام حسن، مقابل مليون دولار.

وعاد عامر وتحدث عن الصفقة، مؤكداً أن العرض قائم لاستعارة حسام حسن أربعة أشهر مقابل مليون دولار، قائلاً في تصريحات إذاعية: «رجحت كفة إعارة حسام حسن، لنادي الأهلي طرابلس، نظراً للمقابل المالي الكبير المعروض علينا، حيث لم يسبق من قبل إعارة أي لاعب لمدة أربعة أشهر مقابل مليون دولار بعد انتظار قرار المدير الفني أحمد سامي بشأن قبول عرض الأهلي طرابلس، خصوصاً أن إعارة حسام حسن، لا تتعارض مع ما ذكرته بشأن بيعه لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه، هذه الصفقة ستكون مفاجأة للجميع».

وعاش فرج عامر أزمة إعلامية كبرى، بعد الهجوم عليه لطلبه 40 مليون جنيه في حسام حسن، المتربع على عرش هدافي الدوري المصري برصيد 8 أهداف، لكنه غير أساسي في القائمة الدولية، الأمر الذي دفع القطبين الأهلي والزمالك للانصراف عنه، إلا أن الملاحظات التي سجلت على رئيس نادي «سموحة»، أنه يروج للاعبه الدولي، بهدف تحقيق أكبر مكسب مالي، قبل أن يزعم بوجود عرض من «الأهلي طرابلس» بمليون دولار.

الصفقة حسب التصريحات الرسمية في ليبيا، وحسب الفيديو المنشور خلال لقاء رئيس نادي «الأهلي طرابلس» ساسي أبوعون، والداعم الرسمي لتعاقدات «الأهلي طرابلس» إسماعيل اشتيوي، تؤكد إتمام استعارة حسام حسن بالمليون دولار، كما تم تعاقد «الأهلي طرابلس» مع المحترف الليبي محمد الترهوني قادماً من صفوف فريق «سموحة» على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر مقابل 125 ألف دولار.

من جانبه، أكد المدير الفني لـ«سموحة»، أحمد سامي، أن رحيل الثنائي حسام حسن ومحمد الترهوني إلى «الأهلي طرابلس»، على سبيل الإعارة حتى أغسطس المقبل، جاء بقرار مشترك مع الإدارة، وقال سامي، في تصريحات تلفزيونية: «العرض الذي جاء للاعبين كان مغرياً، وسيعود بفائدة كبيرة عليهما وعلى النادي، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الحالية. حسام من أقوى المهاجمين في مصر، وسنعمل على تجهيز بدائل له وللترهوني، لا سيما أن الفريق لم يتم تدعيمه بشكل قوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب ضيق الوقت».

في الوقت نفسه، كشف الرئيس الفخري للنادي «الأهلي طرابلس»، إسماعيل اشتيوي، سعيه الجاد للتعاقد مع نجم «الترجي» التونسي الجناح الدولي الليبي حمدو الهوني، وكتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «رحلة 13 ساعة.. ليست مرهقة.. لأننا تعودنا على الإرهاق.. القاهرة تونس ثم العودة.. جلسة جميلة راقية مع قامة كبيرة.. الأستاذ حمدي المؤدب.. رئيس نادي الترجي».

وأضاف اشتيوي عبر رسالته: «رغبنا في استعارة اللاعب المحترم حمدو الهوني لمرحلة الإياب.. بعد أن تحصلنا على موافقة ابننا.. فاعتذر السيد الرئيس.. بسبب أن حمدو الآن هو العمود الفقري للترجي في بطوله أندية أفريقيا.. عندما ننجح.. نقول نجحنا.. عندما يتعذر ذلك.. نقول الحق ولا سواه.. طالما أن باب الانتدابات ما زال من 4/20 إلى 5/20 فكل شيء جائز.. بأي يوم أو ساعة أو دقيقة في قاموس حياتي.. كل الشكر والاحترام للترجي ورئيسه.. كل الشكر والاحترام للكابتن ابن الأهلي.. حمدو الهوني».

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ويعيش الهوني أفضل أيامه الكروية مع «الترجي» الرياضي التونسي، حيث بات هدفاً قوياً وواضحاً لكبار أندية أفريقيا والعرب، بعد التألق اللافت للنظر مع أبناء «باب سويقة»، كونه صاحب المستوى الفني الثابت.

اشتيوي لم يغلق باب التفاوض مع الهوني، وبدا واضحاً من تدوينته وتعليقاته لجماهير «الأهلي طرابلس» المتعطش للصفقات النارية أنه سيحاول مجدداً مع المؤدب، دون أن يكشف النقاب عن الأرقام المالية المعروضة لإتمام صفقة الإعارة.

صورة ضوئية لجريدة الوسط