الجامعة السنوسية يتوج بطلا للمنطقة الأولى في «القدم المصغرة» وسط نتائج نارية

الجامعة السنوسية يتوج بطلا للمنطقة الأولى (إنترنت)

توج فريق الجامعة السنوسية بطلا للمنطقة الأولى لكرة القدم المصغرة بعد فوزه في المباراة النهائية على الصقور بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل لنهائيات ليبيا لـ«القدم المصغرة»، وفي المنطقة الخامسة يتواصل التنافس لخطف آخر ورقات التأهل للنهائيات.

أيضا فاز نجوم صرمان على ككلة بعشرة أهداف مقابل هدفين، وتعادل الجاران النصر الزنتان مع الوحدة الزنتان بهدف، وبركلات الترجيح عبر النصر، كما فاز الازدهار على نجوم الصابرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز النضال كاباو على النضال ظاهر الجبل بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت أمس الجمعة خمس مباريات في مسابقتي الكأس والدوري الليبي لكرة القدم المصغرة، أسفرت عن فوز ازدهار القلعة على النضال كاباو بأربعة أهداف مقابل هدف، وفوز نجوم صرمان على النصر الزنتان بستة أهداف دون رد.

وفي مسابقة الكأس جرت ثلاث مباريات انتهت بفوز التحدي مصراتة على الصخرة بخمسة أهداف دون رد، والشموع على الأفريقي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والريف على الشروق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويتجدد الموعد اليوم السبت مع مباراتين في مسابقة الكأس بالمنطقة الأولى، فعلى ملعب نادي الفتائح بدرنة يلتقي فريق الجامعة السنوسية مع الصقور بداية من الرابعة مساء، وبالمنطقة الثالثة التحدي يلتقي على ملعبه مع فريق الشموع، بداية من الرابعة والنصف مساء.

الجامعة السنوسية يتوج بطلا للمنطقة الأولى (إنترنت)

الجامعة السنوسية يتوج بطلا للمنطقة الأولى (إنترنت)