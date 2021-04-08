غيابات بالجملة في صفوف الأهلي بنغازي في رحلة جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 06:44 مساء
تدريبات الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

تشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، المسافرة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق أورلاند بيراتس، ضمن إياب المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، عدة غياباب.

ويغيب عن الأهلي بنغازي، وفقًا لموقع "ريميسا"، تسعة لاعبين عن صفوف الفريق، واختلفت الأسباب ما بين غيابات بداعي الإصابات العضلية، وغياب بداعي الإصابة بفيروس كورونا، وغيابات بسبب قرارات فنية وإدارية، وكذلك هناك لاعبون غير مسجلين في قائمة الفريق المشارك في الكونفدرالية.

وجاءت أسماء اللاعبين الغائبين عن رحلة جنوب أفريقيا: "معاذ الشيخي بسبب إصابته بفيروس كورونا، عبدالله العرفي إبراهيم بودبوس بداعي الإصابة، جمعة العبار، إبراهيم المنتصر، عمر الشاعري وعبدالله الشعافي بقرار فني من المدرب، فيما يغيب محمد التاورغي بقرار إداري من مجلس إدارة النادي".

وضمت قائمة الغيابات المحترف العاجي إبراهيما واتارا غير المقيد في قائمة الفريق المشاركة في الكونفدرالية، والذي لم يشارك مع الفريق في أي مباراة رسمية.

وانتهت مباراة ممثل كرة القدم الليبية فريق الأهلي بنغازي أمام ضيفه فريق أورلاند بيراتس بطل جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، بإدارة طاقم تحكيم دولي سوداني ضمن ذهاب الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا ترفض «الاتهامات الجائرة» على خلفية «حادث بروتوكولي» مع رئيسة المفوضية ...
دولى
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
رئيس موزمبيق يؤكد «طرد الجهاديين» من مدينة بالما
دولى
مسؤول بـ«النهر الصناعي»: قادرون على زيادة إنتاج المياه لأكثر من مليون متر مكعب ...
ليبيا
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الكربوهيدرات تهدد صحة القلب