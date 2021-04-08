غيابات بالجملة في صفوف الأهلي بنغازي في رحلة جنوب أفريقيا

تدريبات الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

تشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، المسافرة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق أورلاند بيراتس، ضمن إياب المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، عدة غياباب.

ويغيب عن الأهلي بنغازي، وفقًا لموقع "ريميسا"، تسعة لاعبين عن صفوف الفريق، واختلفت الأسباب ما بين غيابات بداعي الإصابات العضلية، وغياب بداعي الإصابة بفيروس كورونا، وغيابات بسبب قرارات فنية وإدارية، وكذلك هناك لاعبون غير مسجلين في قائمة الفريق المشارك في الكونفدرالية.

وجاءت أسماء اللاعبين الغائبين عن رحلة جنوب أفريقيا: "معاذ الشيخي بسبب إصابته بفيروس كورونا، عبدالله العرفي إبراهيم بودبوس بداعي الإصابة، جمعة العبار، إبراهيم المنتصر، عمر الشاعري وعبدالله الشعافي بقرار فني من المدرب، فيما يغيب محمد التاورغي بقرار إداري من مجلس إدارة النادي".

وضمت قائمة الغيابات المحترف العاجي إبراهيما واتارا غير المقيد في قائمة الفريق المشاركة في الكونفدرالية، والذي لم يشارك مع الفريق في أي مباراة رسمية.

وانتهت مباراة ممثل كرة القدم الليبية فريق الأهلي بنغازي أمام ضيفه فريق أورلاند بيراتس بطل جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي، بإدارة طاقم تحكيم دولي سوداني ضمن ذهاب الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.