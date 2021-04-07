تحدي مصراتة ينضم إلى ركب المتأهلين لنهائيات ليبيا في القدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 07 أبريل 2021, 01:47 مساء
فريق تحدي مصراتة للقدم المصغرة (إنترنت)


انضم، أمس الثلاثاء، فريق تحدي مصراتة إلى ركب المتأهلين لنهائيات ليبيا للقدم المصغرة بعد فوزه على الأفريقي بزليتن بأربعة أهداف مقابل هدف 4/1.

بهذه النتيجة توج تحدي مصراتة بطلًا للمنطقة الثالثة، وفي مباراة أخرى بذات المنطقة فاز الصخرة على الإشعاع بستة أهداف مقابل ثلاثة 6/3.

يشار إلى أن فرق التحدي تأهل أول المجموعة الثالثة، وأبومليانة أول المجموعة الرابعة، ويتحدد، اليوم الأربعاء، بطل المجموعة الأولى من الفائز من مباراة الصقور والجامعة السنوسية التي ستقام على ملعب درنة بداية من الساعة الرابعة مساء.

ويتواصل التنافس بالمنطقة الخامسة لتحديد بطل المجموعة، واليوم ستقام أربع مباريات، وسيلتقي نجوم صرمان على ملعبه مع فريق ككله، ويشهد ملعب جادو لقاء نضال كاباو مع نضال ضاهر الجبل، وعلى ملعب القلعة ستُقام مباراتان؛ المباراة الأولى ستجمع الجارين النصر الزنتان مع الوحدة الزنتان، وتعقبها مباراة الازدهار ونجوم الصابرية.

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