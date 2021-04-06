فوز النضال والباروني في دوري القدم المصغرة

جانب من منافسات كرة القدم المصغرة (إنترنت)

جرت أمس الإثنين ثلاث مباريات في كرة القدم المصغرة، اثنتين في الدوري وواحدة في الكأس، بالمنطقة الخامسة.

وضمن الأسبوع الثالث إيابًا، فاز فريق الباروني جادو على الوحدة ويفات بنتيجة هدفين لهدف. كما فاز النضال كاباو على الوحدة بالزنتان بأربعة أهداف دون مقابل.

وفي مسابقة الكأس، بالمنطقة السادسة، تأهل فريق الريف بعد فوزه على غدوة بهدفين مقابل هدف.

ويتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع مباراتين في الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة لفرق المجموعة الثالثة، فعلى ملعب الأكاديمية بزليتن سيشهد لقاء الأفريقي مع التحدي، بداية من الساعة الرابعة والنصف مساءً، وعلى ملعب الجهاد يتبارى فريق الصخرة مع الإشعاع، بداية من الرابعة والنصف مساء.

جانب من منافسات كرة القدم المصغرة (إنترنت)