«المسابقات» تصدر جدول مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 05 أبريل 2021, 06:56 مساء
مباراة سابقة بين الأهلي بنغازي والهلال (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.

وستكون مباريات الأسبوع السابع على النحو التالي:

مباريات المجموعة الأولى:

الجمعة 9 أبريل: التعاون يلتقي النصر بملعب أجدابيا، ودارنس يلتقي الأنوار بملعب درنة.

السبت 10 أبريل: نجوم أجدابيا يلتقي التحدي بملعب أجدابيا.

الأحد 11 أبريل: الصداقة يلتقي الهلال بملعب شحات، وخليج سرت يلتقي الأخضر بملعب سرت.

مباريات المجموعة الثانية:

الجمعة 9 أبريل: المحلة يلتقي الشط على ملعب طرابلس.

السبت 10 أبريل: رفيق يلتقي السويحلي بملعب صبراتة، والاتحاد المصراتي يلتقي الأولمبي بملعب مصراتة، والوحدة يلتقي الأهلي طرابلس بملعب طرابلس.

الأحد 11 أبريل: أبوسليم يلتقي الاتحاد بملعب طرابلس، والخمس يلتقي المدينة بملعب الخمس.

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