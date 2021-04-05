«المسابقات» تصدر جدول مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.
وستكون مباريات الأسبوع السابع على النحو التالي:
مباريات المجموعة الأولى:
الجمعة 9 أبريل: التعاون يلتقي النصر بملعب أجدابيا، ودارنس يلتقي الأنوار بملعب درنة.
السبت 10 أبريل: نجوم أجدابيا يلتقي التحدي بملعب أجدابيا.
الأحد 11 أبريل: الصداقة يلتقي الهلال بملعب شحات، وخليج سرت يلتقي الأخضر بملعب سرت.
مباريات المجموعة الثانية:
الجمعة 9 أبريل: المحلة يلتقي الشط على ملعب طرابلس.
السبت 10 أبريل: رفيق يلتقي السويحلي بملعب صبراتة، والاتحاد المصراتي يلتقي الأولمبي بملعب مصراتة، والوحدة يلتقي الأهلي طرابلس بملعب طرابلس.
الأحد 11 أبريل: أبوسليم يلتقي الاتحاد بملعب طرابلس، والخمس يلتقي المدينة بملعب الخمس.