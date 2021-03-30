نتائج المباريات الودية لفرق الدوري الليبي الممتاز

فريق الأهلي طرابلس. (إنترنت)

جرت أمس عدة مباريات ودية لفرق الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد توقف الدوري الليبي بسبب مباريات المنتخب الوطني.

وقد سجلت «بوابة الوسط» نتائج هذه المباريات من مختلف الملاعب، التي جاءت كالتالي:

في ملعب نادي «الأهلي طرابلس»، انتهت المباراة الودية التي جمعته بفريق «النصر» بالتعادل الإيجابي، حيث شهدت ندية طيلة شوطي المباراة، سجل للأهلي محمد الغنودي وعدل للنصر اللاعب سالم المسلاتي.

وانتهت مباراة «الخمس» وضيفه فريق «دارنس» بالتعادل السلبي، في المباراة التي أُقيمت بملعب الخمس.

وفي ملعب سرت انتهت المباراة الودية بين «خليج سرت» و«وفاق أجدابيا» بفوز الخليج بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجلهما للخليج سعد بلعيد ورمزي المناعي.

وفي ملعب صبراتة انتهت المباراة الودية بين فريق «رفيق» و«اليرموك» بفوز فريق «رفيق» بنتيجة هدف دون مقابل. وعلى ملعب طبرق تعادل فريق «الصداقة» بشحات مع فريق «الصقور» سلبيًّا.

وفي ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء انتهت مباراة «الأخضر» وضيفه فريق «المختار» بطبرق الودية بنتيجة 6 أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من اللاعبين محمد الشبه (هدف) ومحمد نملة (هدف) ووجدي (هدف) وعلي أمادو (هدفين) وأبوبكر المغربي (هدف).

فريق النصر. (إنترنت)