الأهلي طرابلس بطل مرحلة الذهاب لنهائيات كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 29 مارس 2021, 11:30 مساء
مباراة سابقة بين النصر والأهلي طرابلس في السلة (فيسبوك)

واصلت سلة الأهلي طرابلس، سلسلة نتائجها الإيجابية، عقب تفوقها على الأهلي بنغازي بفارق (18) نقطة، وبواقع (87 مقابل 69) نقطة، وذلك في أولى مباريات اليوم الأخير من المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى.

في المباراة الثانية نهى فريق المروج لكرة السلة لقاءات المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة  بفوز على نظيره اليرموك بفارق (7) نقاط، وبواقع  (71) مقابل (64) نقطة.

وفي المباراة الثالثة من مرحلة الذهاب في اليوم الأخير فقد فريق النصر الأول لكرة السلة مباراته الأخيرة في المرحلة الأولى من دوري التتويج الليبي لكرة السلة أمام الاتحاد بفارق سلتان، وبواقع (60 مقابل 56) نقطة، وذلك في آخر مباريات اليوم الأخير من المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة.

وجاء جدول ترتيب فرق الدوي السداسي لكرة السلة بعد اختتام  مرحلة الذهاب، التتوج للأهلي طرابلس برصيد 10 نقاط من خمس مباريات فوز، وفريق المروج في الترتيب الثاني برصيد 9 نقاط من 5 مباريات فوز، وخسارة مباراة، الترتيب الثالث فريق النصر برصيد 7 نقاط، رابعا الأهلي بنغازي برصيد 7 نقاط، الاتحاد خامسا برصيد 7 نقاط، سادسا اليرموك برصيد 5 نقاط.

مرحلة الإياب ستنطلق في الأول من إبريل بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

وحسب اللائحة المنظمة لهذه النهائيات فإن الفريق الأكثر نقاط سيكون بطل للدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2020 - 2021.

وفي دوري هذا الموسم لكرة السلة يتواجد في قيادة الأجهزة الفنية لفرق نهائي الدوري الليبي لكرة السلة 4 مدربين من صربيا فى قيادة النصر والمروج والأهلي بنغازى والاتحاد، بينما يقود الأهلي طرابلس التونسي عبدالمنعم عون ويقود اليرموك المدرب الليبي بسام التركي.

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