نجم الأهلي طرابلس السابق: المنتخب الليبي تفوق على نظيره التونسي في تاريخ مباراتيهما

عبدالباري الشركسي نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق. (إنترنت)

قال عبدالباري الشركسي، نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إن طبيعة اللقاءات الكروية الليبية التونسية فيها كثير من الندية والإثارة.

وأوضح الشركسي، في تصريحات تليفزيونية لقناة ليبيا الوطنية، أن المنتخب الليبي تفوق كثيرًا على المنتخب التونسي عبر تاريخ لقاءات المنتخبين، ولن يكن ذلك صعبًا في مباراة اليوم ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وأكد أن المحترفيين الليبيين هم ورقة المدرب زرون الرابحة، داعيًّا إلى تحفيز المنتخب بعقلانية ومنطق، مشيرًا إلى أن الإعلام الرياضي عليه فتح ملفات كل المشاركات ومناقشة أي إخفاق يحصل.