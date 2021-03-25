الأهلي طرابلس والمروج يتصدران «سداسي السلة»

جانب من منافسات الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة. (إنترنت)

جرت أمس بالقاعة الكبرى بطرابلس في ثاني أيام ذهاب الدور السداسي لبطولة ليبيا لكرة السلة، ثلاث مباريات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز الأهلي طرابلس على اليرموك بنتيجة 93/43، وفاز الأهلي بنغازي على الاتحاد 81/76، والمروج على النصر 65/63.

وبعد هذه النتائج يتقاسم الأهلي طرابلس والمروج الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منهما، ويأتي الأهلي بنغازي ثالثا برصيد ثلاث نقاط، وفي آخر الترتيب الاتحاد واليرموك برصيد نقطتين لكل منهما.

واليوم الخميس سيتجدد الموعد مع ثلاث مباريات أيضا، المباراة الأولى تجمع الاتحاد والمروج، وتعقبها مباراة النصر والأهلي طرابلس، وثالث المباريات ستجمع اليرموك والأهلي بنغازي.