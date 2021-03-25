المنتخب التونسي يتلقى ضربة موجعة بغياب نجمه أمام ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 02:44 مساء
تدريبات المنتخب التونسي على ملعب شهداء بنينا. (المركز الإعلامي للاتحاد التونسي لكرة القدم)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم غياب اللاعب أيمن بن محمد عن مباراة تونس وليبيا، التي تقام اليوم الخميس في مدينة بنغازي في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي أن المدافع بن محمد تعرض لإصابة خفيفة لكن طبيب المنتخب قرر إخضاعه إلى الراحة للعلاج، وبالتالي مغادرته بقية المجموعة.

وكان المنتخب وصل في وقت سابق الأربعاء إلى مدينة بنغازي وأجرى آخر حصصه التدريبية على ملعب شهداء بنينا، الذي سيحتضن المباراة مساء اليوم الخميس.

يذكر أن المنتخب التونسي هو أول منتخب أجنبي يخوض مباراة رسمية في ليبيا بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفع الحظر عن ملعب بنغازي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتتصدر تونس التي ضمنت تأهلها إلى النهائيات ترتيب المجموعة العاشرة بعشر نقاط وخلفها غينيا الاستوائية بست نقاط وتنزانيا في المركز الثالث بأربع نقاط، فيما يتذيل المنتخب الليبي ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.

اللاعب التونسي أيمن بن محمد. (أرشيفية : إنترنت)
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