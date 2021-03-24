أسطورة تونس شكري الواعر يشيد بحسن استقبال الوفد التونسي في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 24 مارس 2021, 06:43 مساء
أسطورة تونس شكري الواعر. (إنترنت)

أعرب شكري الواعر، نجم المنتخب التونسي والترجي السابق، عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظيت بها بعثة نسور قرطاج عند وصولها إلى مطار بنينا الدولي‎ ‎بنغازي.

ووصلت بعثة تونس بوفد ضم 64 عضوًا، من بينهم 31 لاعبًا إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي، وعدد من المرافقين إضافة إلى عدد من قدامى نجوم المنتخب التونسي السابقين الدوليين يتقدمهم الحارس الدولي شكري الواعر لإجراء مباراة أمام فرسان المتوسط غدًا الخميس بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى الكاميرون 2022.

وقال الواعر في تصريحات صحفية، إن المنتخبين يعرفان بعضهما البعض جيدًا، وإن الوفد التونسي معتاد على حسن الضيافة والاستقبال من قبل أشقائه الليبيين.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، بينما تحتل غينيا الاستوائية المركز الثاني بـ6 نقاط يليه المنتخب التنزاني ثالثًا بـ 4 نقاط، وفي المرتبة الأخيرة فرسان المتوسط بـ3 نقاط.

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